Après un début de saison délicat, l’OM a retrouvé une dynamique positive avec quatre victoires consécutives en Ligue 1 et un succès marquant sur le terrain du Bayer Leverkusen en Coupe d’Europe. Bruno Genesio appelle toutefois à conserver de la mesure et repousse la fixation de nouveaux objectifs à une période plus avancée de la saison.

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Dans un entretien accordé à Téléfoot, l’entraîneur marseillais est revenu sur la remontée de son équipe. L’OM semble avoir trouvé une formule plus efficace, mais Bruno Genesio↗ estime que cette amélioration ne signifie pas que tous les problèmes ont disparu.

Genesio souligne les progrès de l’OM dans les matchs

Le technicien olympien insiste notamment sur la capacité de son groupe à mieux gérer les différents temps d’une rencontre. Il explique également que le travail quotidien doit permettre aux joueurs de réagir lorsque la situation se complique, sans basculer dans une dynamique négative↗.

« on n’a pas tout réglé, mais on négocie beaucoup mieux ces temps dans le match, on a beaucoup progressé. On travaille tous les jours pour ne pas tomber dans le « catastrophique ». Quand ça ne va pas, il faut remettre les pièces à l’endroit. C’est peut-être ce qu’on a le mieux réussi. »

Cette mise au point intervient alors que Marseille reste sur une série de quatre succès en championnat. Le succès obtenu face au Bayer Leverkusen en C3 constitue également l’un des résultats marquants évoqués dans le bilan récent de l’équipe.

Les objectifs supérieurs attendront la fin de saison

Bruno Genesio↗ ne souhaite pas encore annoncer une nouvelle ambition pour l’OM. L’entraîneur marseillais préfère attendre la trêve hivernale afin d’établir un premier bilan de la situation du club en championnat et en Coupe d’Europe.