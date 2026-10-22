Avant le déplacement de l’OM sur la pelouse de Sturm Graz, Bruno Genesio a insisté sur les qualités qui rendent l’équipe autrichienne difficile à affronter. Pressing, verticalité et duels seront au centre de cette rencontre de Ligue Europa.

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Après deux↗ journées européennes et aucun point au compteur, l’Olympique de Marseille doit lancer sa campagne en Ligue Europa. En conférence de presse au Stadion Graz-Liebenau, Bruno Genesio a livré une analyse précise du prochain adversaire marseillais, en mettant l’accent sur son agressivité collective et sa capacité à jouer rapidement vers l’avant.

Genesio prévient l’OM sur l’intensité de Sturm Graz

L’entraîneur olympien estime que Sturm↗ Graz a été suffisamment observé avant ce rendez-vous. Son analyse repose d’abord sur l’intensité de la formation autrichienne, capable de mettre une forte pression sur le porteur du ballon et de provoquer des séquences de jeu disputées.

On a bien observé notre adversaire, qui est très intense, fait un gros pressing et a beaucoup de verticalité dans son jeu.

Cette verticalité implique une équipe tournée vers la progression rapide dès la récupération. Pour l’OM, la rencontre demandera donc de répondre au pressing adverse tout en évitant de subir les transitions et les attaques directes de Sturm↗ Graz, sans que Genesio ne détaille davantage les réponses tactiques envisagées.

Les duels au cœur du rendez-vous européen

Bruno Genesio s’attend également à des affrontements physiques importants. Il a décrit des duels « assez âpres » et a replacé cette dimension dans le contexte plus large des compétitions européennes, qu’il juge généralement plus exigeantes que les standards habituels de la Ligue 1. Ulisses Garcia a tenu un discours proche sur le plan de l’engagement. Le latéral gauche marseillais a expliqué que les duels pourraient faire la différence et a rappelé que l’OM devra imposer son jeu pour tenter d’obtenir ses premiers points dans cette phase de Ligue Europa.

Cette rencontre intervient après la victoire obtenue par Marseille à Angers. Genesio a souligné que son équipe devait désormais enchaîner en coupe d’Europe, alors qu’il estime qu’il faudra entre trois et quatre victoires pour viser une place parmi les 24 premiers.