Bruno Genesio a condamné les violences et les comportements racistes observés lors d’OM-Levski Sofia. Avant le déplacement à Auxerre, l’entraîneur marseillais a également indiqué que le club accepterait la décision de l’UEFA et fixé ses objectifs d’ici la trêve de Noël.

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À la veille de la rencontre de Ligue 1 à Auxerre, Bruno Genesio est revenu sur les incidents↗ survenus dans les tribunes du Vélodrome lors de la victoire de l’OM contre le Levski Sofia (1-0). Le technicien a expliqué que la situation avait préoccupé son groupe, tout en condamnant les différents comportements observés pendant la rencontre.

Genesio condamne les incidents au Vélodrome

L’entraîneur de l’OM a dénoncé les violences commises lors du match, mais aussi les attitudes attribuées aux supporters↗ bulgares. Il a notamment évoqué des saluts nazis mimés et des cris de singe, en rappelant que ces comportements n’avaient pas leur place dans un stade ni dans la société.

« Je condamne les violences commises lors de ce match, comme je condamne aussi le comportement des supporters bulgares qui ont mimé des saluts nazis ou poussé des cris de singe, ce qui n’a pas sa place dans une enceinte de football comme dans la vie de tous les jours. »

Concernant la procédure disciplinaire, Bruno Genesio ne souhaite pas anticiper la décision de l’instance européenne. Il estime toutefois qu’une sanction est probable et assure que l’OM se conformera à la décision rendue.

« On sait qu’il y a une grande chance qu’il y ait une sanction et on l’acceptera. »

L’OM veut avancer avec un objectif précis avant Noël

Sur le plan sportif, Genesio a retenu le sérieux et la maîtrise affichés par ses joueurs contre le Levski↗ Sofia. L’équipe marseillaise a, selon lui, contrôlé la rencontre et concédé peu de situations dangereuses, même si elle aurait pu convertir davantage ses occasions.

« C’est un match qu’on a contrôlé et où on a fait preuve de maturité. C’est un match sur lequel il faut s’appuyer. »

Le coach marseillais a ensuite fixé la feuille de route de son groupe jusqu’à la trêve de Noël. Il souhaite voir l’OM atteindre le meilleur classement possible en championnat, obtenir sa qualification en Coupe de France et se rapprocher de la qualification en Ligue Europa.

« À la trêve de Noël, c’est être au meilleur classement possible, avec une qualification en Coupe de France et être tout proche de la qualification en Ligue Europa. »

Un message de soutien à Franck Haise

Enfin, Bruno Genesio a réagi au limogeage de Franck Haise par le Stade Rennais. Il a rappelé que les entraîneurs restent liés aux résultats et doivent être prêts à quitter leur poste, de leur plein gré ou à la demande de leur club.