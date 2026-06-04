Première offre pour Greenwood, Genesio en 5 points, Lyon… Les 3 infos OM du jour

Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce jeudi 4 juin.

Info 1 : Mercato OM : Une première offre à 40M€ pour Greenwood ?

L’avenir de Greenwood semble devoir s’écrire ailleurs et notamment en Italie. Annoncé sur le départ, Mason Greenwood aurait fait connaître sa volonté de rejoindre la Roma. Le club italien serait passé à l’action mais la première offre serait en-deçà des attentes de l’OM.

Son départ approche. Mason Greenwood ne devrait bientôt plus porter les couleurs de l’Olympique de Marseille. Plus grosse valeur marchande du club marseillais, l’Anglais est annoncé sur le départ depuis plusieurs jours. Une vente qui viendrait soulager les finances dans le rouge de l’OM qui doit vendre pour cinquante à soixante millions d’euros d’ici au 18 juin.

L’AS Roma passe à l’attaque pour Greenwood

L’attaquant anglais devrait rejoindre la Roma après deux saisons dans la cité phocéenne. Le profil du joueur plaît énormément au coach romain Gian Piero Gasperini. Malgré un intérêt du club turc de Fenerbahçe qui comptait s’appuyer sur la proposition d’un énorme salaire pour le faire changer d’avis, Greenwood serait prêt à s’engager avec le club romain. Selon les dernières informations de la Gazzetta dello Sport, l’AS Roma serait passé à l’attaque et aurait accéléré dans le dossier Greenwood.

L’OM réclame 50 millions d’euros et des bonus pour laisser partir le meilleur buteur de la saison marseillaise. Et c’est là que cela pourrait bloquer. Marseille espère tirer le prix de vente le plus haut possible car 40% du prix du transfert reviendra à Manchester United. De son côté, la Roma connaît la situation financière du club olympien qui doit vendre à tout prix et au plus vite et compte en profiter.

Une première offre en deçà des attentes

La première offre du club italien serait de 40 millions d’euros assorties de bonus et un salaire de 4.5 millions d’euros par an. Un prix de transfert bien en-dessous des exigences marseillaises. Selon la Gazzetta dello Sport, la Roma pourrait décider d’inclure un joueur dans le deal pour faciliter la finalisation du dossier. Toujours selon le quotidien italien, la relation entre les deux clubs serait excellente et la présence de Federico Balzaretti pourrait favoriser la finalisation du transfert. A noter que Paixao serait un joueur qui plairait aussi au club romain qui le suit depuis au moins deux ans selon la Gazzetta.

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Le projet proposé par la Roma aurait séduit Greenwood et son entourage. Tout comme la perspective de goûter une nouvelle fois à la Ligue des Champions. C’est maintenant un jeu de négociations qui commence pour la nouvelle direction de l’OM qui espère obtenir un prix raisonnable dans ce dossier. A peine en poste, Grégory Lorenzi n’a pas eu le temps de prendre ses marques qu’il saute déjà dans le grand bain. C’est le début d’un chapitre qui s’ouvre pour Greenwood, Lorenzi et l’OM.

Info 2 : Mercato OM : Bruno Genesio en 5 points !

C’est quasiment fait. Bruno Genesio sera; sauf coup de théâtre, le prochain entraîneur de l’Olympique de Marseille. Le technicien de 59 ans va s’engager pour deux ans, convaincu par les arguments du nouveau président Stéphane Richard, qui l’a personnellement approché.

Retour sur le parcours du très probable nouveau coach olympien

Un profil taillé pour l’OM

Après deux podiums consécutifs avec le LOSC et une qualification en Ligue des Champions, Bruno Genesio quitte le Nord sans prolonger l’aventure lilloise. La nouvelle direction marseillaise, emmenée par le duo Richard-Lorenzi, y a vu le profil idéal : expérimenté, habitué aux exigences de la Ligue 1 et rompu aux campagnes européennes.

De Lyon à Lille : une carrière construite sur la durée

C’est à l’Olympique Lyonnais que Genesio se fait véritablement connaître, succédant à Hubert Fournier en décembre 2015. Adepte d’un 4-2-3-1 alliant jeunesse et expérience, il lance notamment Houssem Aouar, s’appuie sur Nabil Fékir, Memphis Depay ou encore Tanguy Ndombele et Ferland Mendy. Sous sa houlette, l’OL crée l’exploit en Ligue des Champions en s’imposant sur la pelouse de Manchester City (2-1) lors de la saison 2018/2019 exploit qui lui vaut son surnom de “Pep Genesio”.

L’aventure chinoise : une parenthèse enrichissante

Loin des projecteurs européens, Bruno Genesio pose ses valises en Chine de juillet 2019 à janvier 2021 aux commandes du Beijing Guoan. Avec une moyenne de plus de 2 points par match, il s’adapte rapidement à un nouveau championnat et une nouvelle culture footballistique, bien épaulé par Renato Augusto et Jonathan Viera. Il quitte l’aventure asiatique avec un bilan positif, malgré l’absence de titre majeur une expérience qui témoigne de sa capacité d’adaptation.

Rennes, Lille : la confirmation

Son retour en Ligue 1 au Stade Rennais (mars 2021) est immédiatement convaincant : la saison 2021/2022 bat quasiment tous les records du club avec 82 buts marqués en Ligue 1, un record de points (66) et une 4e place synonyme d’Europa League. Cette performance lui vaut le trophée UNFP du meilleur entraîneur de Ligue 1, le premier de sa carrière. Les Terrier, Laborde et Bourigeaud portent une équipe rennaise spectaculaire, qualifiée pour l’Europe plusieurs saisons consécutives.

Au LOSC ensuite, il confirme son statut de technicien européen. Genesio signe des victoires retentissantes en Ligue des Champions face au Real Madrid (1-0) à domicile, puis sur la pelouse de l’Atlético de Madrid (1-3), devenant ainsi le deuxième entraîneur après Jürgen Klopp à battre Guardiola, Mourinho, Ancelotti et Simeone. Malgré une élimination en 1/8e d’Europa League face à Aston Villa, Lille termine la saison 2025/2026 à la 3e place en Ligue 1.

Les défis qui l’attendent à Marseille

Sa connaissance du championnat français est son atout numéro un. Mais l’OM, c’est aussi une pression médiatique peu commune, un vestiaire à reconstruire et des finances sous surveillance de la DNCG.

Bruno Genesio pourrait également s’appuyer sur des joueurs qu’il connaît déjà bien : Angel Gomes, côtoyé à Lille, et Nayef Aguerd, dirigé à Rennes, pourraient être des pièces maîtresses de son projet olympien.

Reste une question : “Pep Genesio” saura-t-il transformer l’essai dans un club où la moindre contre-performance peut devenir un tremblement de terre ?

Info 3 : Mercato concurrents OM : L’OL, une recrue à 15M€ avant de se consacrer aux ventes…

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). L’Olympique Lyonnais ne perd pas de temps sur le marché des transferts. Outre l’arrivée prochaine de l’attaquant Kaïl Boudache, l’OL serait en passe de boucler une deuxième arrivée.

Deux recrues déjà presque bouclées

Les Lyonnais n’ont pas le temps. Le mercato estival ouvre officiellement ses portes le 15 juin, mais les dirigeants de l’OL s’activent déjà. Après une saison terminée à la quatrième place de Ligue 1, Lyon va devoir passer par les barrages pour obtenir son ticket en Ligue des Champions. Une compétition qui rapporterait gros au club rhodanien en manque de liquidités et au bord de la relégation la saison dernière.

C’est dans cette optique que Lyon accélère sur le marché des transferts. Le club lyonnais serait déjà en passe de conclure le transfert du jeune ailier Kaïl Boudache. L’attaquant de 19 ans, buteur lors du barrage retour avec Nice face à Saint-Etienne (4-1) va passer professionnel à Lyon. Une première recrue qui devrait s’accompagner rapidement d’une autre arrivée.

Un transfert autour autour des 15 millions d’euros

Selon les informations du Salzburger Nachrichten, confirmées par L’Equipe, le milieu de terrain Mads Bidstrup est très proche de Lyon. Les discussions entre l’OL et le RB Salzbourg pour le danois avancent rapidement et seraient même en passe d’être bouclées. Même s’il reste à convaincre les dirigeants autrichiens, le joueur, sous contrat jusqu’en 2029, serait convaincu, à l’idée de rejoindre Lyon selon L’Equipe. Valorisé à plus de 10 millions d’euros, le montant du transfert n’a pas été communiqué mais devrait avoisiner les 15 millions d’euros.

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L’OL anticipe donc ses arrivées mais devrait rapidement s’atteler à vendre afin de faire entrer de l’argent dans les caisses en vue du passage devant la DNCG dans quelques semaines.