Battu par Le Mans au Vélodrome après avoir mené 2-0, l’OM a concédé un revers que Bruno Genesio juge révélateur des fragilités actuelles de son équipe. L’entraîneur olympien a ciblé les problèmes tactiques et mentaux apparus en seconde période.

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Interrogé après la rencontre, Bruno Genesio↗ n’a pas cherché à minimiser la défaite marseillaise. L’entraîneur de l’OM a rappelé que son équipe avait bien commencé la partie, avant de perdre progressivement le contrôle du match. Selon lui, ce scénario s’inscrit dans une tendance déjà observée lors des dernières rencontres disputées à domicile, avec une baisse de maîtrise et une fébrilité défensive après la pause.

Une fragilité qui réapparaît en seconde période

Le technicien estime que les difficultés ne relèvent pas d’un seul joueur. Il décrit une dynamique collective, avec une équipe qui se désorganise après avoir encaissé un but et qui ne parvient plus à conserver un bloc suffisamment compact. Le gardien Jeffrey De Lange a retardé l’échéance, mais l’OM a tout de même concédé trop de situations dangereuses en fin de match.

« C’est une dynamique globale, il y a aussi un phénomène de fébrilité qui gagne tout le monde quand on encaisse un but. »

Bruno Genesio↗ a également reconnu la part de responsabilité du staff dans les problèmes observés. Il regrette notamment les erreurs de placement sur les centres, les lignes trop étirées et une circulation du ballon qui n’a pas permis à l’équipe d’exploiter les espaces disponibles dans le dos de la défense mancelle.

Des problèmes tactiques et mentaux à corriger

Pour l’entraîneur marseillais, l’OM devait mieux gérer son avantage de deux buts. L’équipe aurait dû chercher davantage de maîtrise technique pour inscrire un troisième but, tout en conservant une organisation plus solide sans ballon. L’absence de Pierre-Emile Hojbjerg a été évoquée, mais Genesio↗ refuse de considérer que son équipe puisse dépendre d’un ou plusieurs éléments.

« Un joueur ne modifie pas le visage d’une équipe mais il est très important. »

Le coach olympien n’a toutefois pas retenu un manque d’investissement ou un excès de confiance de la part de ses joueurs. Il assure ne pas avoir vu de comportements déplacés, tout en considérant que l’engagement fourni n’a pas suffi à compenser les erreurs collectives commises après la pause.

« On n’a pas de marge de manœuvre »

Genesio a enfin insisté sur la nécessité pour l’OM d’être pleinement concentré durant l’intégralité d’une rencontre. La première période aboutie n’a pas été prolongée après le retour des vestiaires, ce qui a permis au Mans de revenir puis de s’imposer au Vélodrome malgré son retard de deux buts.

« Je pense qu’on n’a pas de marge, quel que soit l’adversaire, la série, le calendrier, on doit être à 100% dans tous les domaines si on veut gagner des matches. »

À ses yeux, cette défaite constitue donc un rappel des exigences nécessaires pour s’imposer, y compris face à une équipe mal classée. Il estime que l’OM devra analyser les erreurs de placement, la perte de maîtrise et les difficultés mentales apparues dans les dernières minutes.