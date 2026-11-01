De retour à l’Olympique de Marseille après une saison en Turquie, Amine Harit continue de susciter l’admiration de ceux qui l’ont côtoyé. Dans un portrait publié par L’Équipe, son ancien entraîneur Nuri Sahin révèle qu’il aurait souhaité le conserver. Son frère Bader et Pierre-Emerick Aubameyang racontent également les coulisses d’un parcours marseillais marqué par une terrible blessure et une forte complicité.

Amine Harit aurait pu poursuivre son aventure loin de Marseille. Prêté à l’Istanbul Basaksehir la saison dernière, le milieu offensif marocain a visiblement laissé d’excellents souvenirs en Turquie. Dans les colonnes de L’Équipe, son ancien entraîneur Nuri Sahin ne cache pas son admiration pour le joueur, aujourd’hui revenu dans l’effectif de Bruno Genesio.

Un retour qui prend une dimension particulière alors que Harit affirmait récemment ne nourrir aucun esprit de revanche↗ après sa mise à l’écart et son prêt.

Nuri Sahin aurait voulu conserver Harit !

L’ancien international turc, qui avait affronté Harit en Bundesliga, raconte avoir découvert à Basaksehir un joueur bien différent de celui qu’il connaissait.

« J’ai découvert un super joueur, éloigné du gamin fantasque que j’affrontais en Bundesliga, un fort potentiel à l’époque, mais pas encore un grand. On l’a retapé physiquement, puis Amine s’est régalé sur l’aile gauche. Un mec adoré, qui ne manquait jamais nos tombolas et nos bingos. J’aurais aimé le garder », confie Nuri Sahin à L’Équipe.

Un témoignage particulièrement élogieux pour le Marocain, dont l’avenir à Marseille avait semblé bouché après sa mise à l’écart sous Roberto De Zerbi. Son passage en Turquie lui a permis de retrouver du temps de jeu et du plaisir, avant de réintégrer le groupe olympien cet été.

Une seconde chance que Bruno Genesio semble disposé à lui offrir. Le technicien marseillais avait notamment souligné l’importance de développer des automatismes entre Harit et Amine Gouiri↗ en début de saison.

Aubameyang et son frère racontent un autre Harit

Le portrait publié par L’Équipe permet également de revenir sur les moments les plus marquants de son aventure olympienne. Son petit frère Bader évoque notamment la terrible blessure au genou subie contre Monaco en novembre 2022, qui avait privé Harit de la Coupe du monde au Qatar.

Présent à ses côtés pendant sa rééducation, il raconte avoir découvert une force mentale insoupçonnée chez son frère.

« J’ai pris une chambre dans un petit hôtel à côté du centre, et pendant un mois, j’ai passé mes journées avec lui. J’ai vu une autre facette de mon frère après sa blessure, un combattant, la niaque : « C’est mon destin, je reviendrai plus fort. » J’étais plus affecté que lui », se souvient Bader Harit.

Pierre-Emerick Aubameyang garde, lui, le souvenir d’un partenaire avec lequel il partageait une véritable complicité. L’ancien attaquant marseillais raconte notamment leurs échanges pendant le parcours de Ligue Europa 2023-2024, lorsqu’il tentait de convaincre Harit que l’OM pouvait remporter la compétition.

Il dévoile également une anecdote sur leur entente technique avant la réception de l’Ajax Amsterdam en novembre 2023. Une discussion sur les centres vers le second poteau avait précédé une action similaire réalisée sur le terrain dès le lendemain.

Autant de témoignages qui dessinent le portrait d’un joueur apprécié dans les vestiaires, malgré les nombreuses turbulences de son parcours. Désormais sous les ordres de Bruno Genesio, Harit aborde la dernière année de son contrat à Marseille. En septembre, il avait déjà affiché son ambition de réussir une grande saison avec l’OM↗.