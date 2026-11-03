Auteur d’une prestation remarquée face à Toulouse (2-0), Amine Harit confirme son retour en forme avec l’Olympique de Marseille. Buteur dès la deuxième minute, le Marocain retrouve progressivement son influence dans le jeu offensif de Bruno Genesio. Dans l’After Foot sur RMC, Walid Acherchour a salué sa transformation, notamment sa capacité retrouvée à faire des différences près de la surface adverse.

Longtemps en difficulté à l’OM, Amine Harit semble retrouver ses meilleures sensations. Après une saison passée en prêt en Turquie, le milieu offensif de 29 ans s’impose progressivement comme un élément important du dispositif de Bruno Genesio.

Dimanche contre Toulouse, il a rapidement donné le ton en ouvrant le score d’un magnifique extérieur du pied droit, sur un service d’Amine Gouiri. Une prestation marquée également par quatre dribbles réussis, le meilleur total de la rencontre selon Foot Marseille.

De quoi séduire Walid Acherchour, qui a longuement analysé son retour en forme sur RMC.

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« Il a retrouvé de la finesse avec le ballon »

Pour le consultant de l’After Foot, Harit retrouve surtout les qualités qui faisaient sa force : l’accélération, la percussion et la capacité à éliminer dans les petits espaces.

« Amine Harit n’est pas un n°10 qui gère le tempo d’un match. C’est un joueur qui a besoin de dynamiser constamment avec le ballon, d’avoir des conduites de balle qui perforent. Il l’a très bien fait en première mi-temps et aurait pu être récompensé encore avec des statistiques supérieures », explique Walid Acherchour.

Mais c’est surtout l’évolution du Marocain dans les derniers mètres qui a retenu son attention.

Ce que j’aime, c’est sa finesse retrouvée avec le ballon : les prises de balle, on sait qu’il les a, sauf que dès qu’il arrivait aux abords de la surface, il avait beaucoup de mal à réenclencher. Il a retrouvé du jus dans cet aspect, mais aussi de la connexion avec le reste de l’équipe, et beaucoup de confiance dans sa qualité de dribbles.

Une analyse qui rejoint notre décryptage de la prestation d’Harit face à Toulouse↗. Très inspiré en première période, le Marocain a toutefois perdu de son influence après la pause, lorsque Toulouse a davantage monopolisé le ballon.

Harit retrouve une place importante dans l’OM de Genesio

Avec trois buts inscrits lors des quatre dernières rencontres de Ligue 1, Amine Harit retrouve une efficacité qui lui faisait défaut ces dernières saisons.

Son entente avec Amine Gouiri constitue également un élément important de cette progression. Dès septembre, Bruno Genesio avait insisté sur la nécessité de développer les automatismes entre les deux joueurs↗, soulignant leurs qualités techniques.

Cette complicité a de nouveau été visible dimanche, avec la passe décisive de Gouiri sur l’ouverture du score.

Le retour en forme d’Harit est d’autant plus remarquable qu’il avait été écarté puis prêté la saison dernière. À son retour à Marseille, le joueur avait pourtant assuré ne nourrir aucun esprit de revanche↗, privilégiant le plaisir de jouer et l’envie de réussir une grande saison.

Désormais, le Marocain devra confirmer cette dynamique face à des adversaires plus exigeants. L’OM se déplacera jeudi à Leverkusen en Ligue Europa, avant d’affronter Lens dimanche en championnat. Deux rendez-vous qui permettront de mesurer si Harit peut prolonger son influence retrouvée sur la durée.