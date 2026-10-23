Bruno Genesio compte désormais sept défaites après ses dix premiers matches officiels sur le banc de l’OM. La défaite concédée jeudi soir contre Sturm Graz a inscrit cette série dans l’histoire du club marseillais.

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Selon les données de la LFP, aucun entraîneur de l’Olympique de Marseille n’avait auparavant atteint ce total de sept revers lors de ses dix premières rencontres officielles. Le bilan de Bruno Genesio↗ se compose également de trois victoires, toutes obtenues en Ligue 1 contre Strasbourg, Troyes et Angers.

Sept défaites en dix matches pour Genesio

Cette statistique intervient au lendemain du revers de l’OM face à Sturm↗ Graz, battu 1-0 en Ligue Europa. Le club phocéen avait déjà perdu ses deux précédentes rencontres européennes sous la direction de Genesio, contre le Besiktas sur le score de 4-1 puis face à l’Olympiakos, 0-1. Les trois succès enregistrés depuis le début de la saison ont donc tous été remportés en championnat. Ils ont été obtenus contre Strasbourg, Troyes et Angers, tandis que les sept défaites ont été réparties entre les différentes compétitions disputées par l’équipe marseillaise.

Genesio reste sur dix défaites en treize matches de Ligue Europa

La série européenne de Bruno Genesio↗ dépasse son passage actuel à Marseille. Avec Lille, l’entraîneur français avait déjà perdu sept de ses dix dernières rencontres de Ligue Europa, notamment contre le PAOK Salonique, l’Étoile Rouge, les Young Boys Berne, le Celta Vigo et Aston Villa. Sur ses treize dernières rencontres dans la compétition, Genesio totalise ainsi dix défaites pour seulement trois victoires. Ces succès ont été obtenus avec Lille contre le Dinamo Zagreb, Fribourg et l’Étoile Rouge, avant les trois revers enregistrés avec l’OM contre le Besiktas, l’Olympiakos et Sturm Graz.

L’OM retrouvera la Ligue 1 contre Le Havre

Après cette troisième défaite européenne consécutive, l’OM doit désormais retrouver le championnat dimanche face au Havre. Cette rencontre constituera le onzième match officiel de Bruno Genesio depuis sa prise de fonctions sur le banc marseillais.