Le tirage complet en Europa League, le message de Guendouzi et le groupe avec Correa… les 3 infos OM de ce vendredi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Tous les soirs FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce vendredi: Gros groupe pour l’OM, le tirage complet ! Le message émouvant de Mattéo Guendouzi aux supporters marseillais ! Nantes – OM : Le groupe avec Correa mais avec un absent en attaque !

Europa League: Gros groupe pour l’OM, le tirage complet !

L’Olympique de Marseille se retrouve dans le groupe B avec l’Ajax, Brighton et l’AEK Athenes ! Voici le tirage au sort complet des 8 groupes de cette Ligue Europa.

Groupe A: West Ham, Olympiacos, Fribourg, Backa Topola

Groupe B: Ajax, Olympique de Marseille, Brighton, AEK Athenes

Groupe C: Rangers, Betis, Sparta Prague, Limassol

Groupe D: Atalanta, Sporting, Sturm Graz, Rackow

Groupe E: Liverpool, Lask, Union St Gilloise, Toulouse

Groupe F: Villarreal, Rennes, Maccabi Haïfa, Panathinaikos

Groupe G: AS Roma, Slavia Prague, Sheriff Tiraspol, Servette

Groupe H: Leverkusen, Qarabag, Molde, Hacken

L’OM a été incorporé dans le groupe B avec le chapeau 1 l’Ajax Amsterdam, le chapeau 2 Brighton et le chapeau 3 l’AEK Athènes. Un groupe relevé avec notamment Brighton qui est surement l’adversaire qui était a éviter dans le chapeau 3.

Il faudra respecter l’Europa League

Une compétition que Longoria veut jouer à fond. «Hier, on était tous supporter de Copenhague. C’est important pour nous d’être dans le chapeau 2. On verra demain avec le tirage. C’est une compétition où l’OM a eu une belle histoire dans les 20 dernières années. On doit respecter l’Europa League.», prévient le président de l’OM.

#Longoria : « Hier, on était tous supporter de Copenhague. C’est important pour nous d’être dans le chapeau 2. On verra demain avec le tirage. C’est une compétition où l’OM a eu une belle histoire dans les 20 dernières années. On doit respecter l’Europa League.» #ConfOM pic.twitter.com/NEQt8UXekZ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 31, 2023

À LIRE AUSSI :OM : La réaction de Longoria face à ce groupe « très compétitif » !

Le message émouvant de Mattéo Guendouzi aux supporters marseillais !

Le transfert du milieu de terrain Mattéo Guendouzi vers la Lazio a été officialisé hier soir. L’ancien joueur de l’OM a addréssé un message émouvant aux supporters marseillais quelques minutes plus tard.

A LIRE AUSSI: Mercato Concurrents OM: Un panic buy de Lyon au poste de sentinelle ?

A lire aussi : Mercato ex OM: Retournement de situation pour Maxime Lopez !

A lire aussi : Le show Mbia lors du tirage au sort de la Ligue Europa !

Fabrizio Romano annonçait hier après-midi qu’un accord avait été trouvé entre la Lazio et le club olympien pour le départ de l’international français. Il évoque un montant fixe de 13 millions d’euros, seulement, plus des bonus de 5 millions d’euros.

Lazio have reached an agreement with Olympique Marseille on €18m package for Mattéo Guendouzi ⚪️🔵🇫🇷 €13m fixed fee, €5m easy add-ons and talks now ongoing on personal terms in order to get deal done with medical at the beginning of next week. pic.twitter.com/ASvc3D0pxT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2023

A lire aussi : Mercato OM – Longoria : « Il n’y a pas de dossier Ounahi ou Mbemba ! »

Nantes-OM: Le groupe avec Correa mais avec un absent en attaque !

Voici le groupe pour le déplacement de ce vendredi à Nantes. Marcelino va devoir faire avec les départs mais aussi quelques absents ! Kondogbia n’est toujours pas remis de sa blessure, Isaak Touré à Lorient pour l’échange avec Bamo Meïté… Guendouzi a officiellement rejoint la Lazio. Harit est blessé comme expliqué par le coach en conférence de presse ce jeudi. Correa fait sa grande première avec l’OM !

Gardien : Van Necke, Blanco, Lopez

Défenseurs : Gigot, Lodi, Mbemba, Balerdi, Clauss, Soglo, Nyakossi

Milieux : Veretout, Rongier, Ounahi, Nadir,

Attaquants : Vitinha, Aubameyang, Ndiaye, Sarr, Mughe, Correa

👥 #FCNOM Les 2️⃣0️⃣ joueurs retenus par Marcelino pour le déplacement à Nantes 🌋 pic.twitter.com/1S1i7sCzam — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 1, 2023

Marcelino a fait preuve de sérénité ce vendredi en conférence de presse. « J’essaie de travailler avec calme, il faut des résultats pour ça. J’ai une obligation de leur transmettre ce calme. Gagner dans le football, c’est toujours le meilleur remède. On va essayer de faire un bon match face à Nantes. Il y a très peu de différence entre les victoires et les défaites, on ne doit pas prendre en compte la situation au classement actuel du FC Nantes. On doit analyser les matchs, respecter cette équipe. Pour moi le plus important dans ma tête, c’est Nantes. Prendre les 3 points ce serait fantastique. L’OM a recruté de bons joueurs, on a un bel effectif. Je suis satisfait ce qui a été fait jusque là. Après le mercato, je pourrais faire un bilan plus profond. Il peut encore se passer des choses. Ce qui est important le 1er septembre, c’est le match, pas le mercato.»

Nantes – OM sur quelle chaine TV ?

Le match FC Nantes – OM sera à suivre sur Prime Video. Le match se jouera le vendredi 1 septembre à 21h00 !

Comment voir Nantes – OM en streaming ?

Il vous faudra bénéficier du Pass Ligue 1 pour regarder ce match. Pour la suivre en streaming sur ordinateur ou mobile, il suffit de se connecter sur le site ou l’application de Prime vidéo pour pouvoir suivre les Olympiens.