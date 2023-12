OM : « Ça a été dur pour moi, et ça l’a encore plus été pour certains jeunes joueurs »

Les Lyonnais font leur retour au Vélodrome après le match reporté il y a quelques semaines. Clinton Mata se dit inquiet avant de revenir à Marseille.

Ce mercredi l’OM jouera le match annulé face à Lyon au Vélodrome et avec ses supporters. Pour les Lyonnais, c’est une situation difficile à comprendre et à accepter. Clinton Mata était en conférence de presse avant cette rencontre. L’ancien joueur de Bruges espère que tout se passera pour le mieux.

« À Lens, ça a été un match très positif par rapport au jeu qu’on a pu montrer. On va tout faire pour gommer nos petites erreurs qui nous ont coûté les points, car on est dans une situation où on a absolument besoin de points. Ce match a permis de montrer nos qualités, on a joué sans complexe, sans peur et sans stress. Le coach (Pierre Sage) a été très clair et très efficace sur ce qu’on avait à développer sur le terrain. Ça a été très vite pour lui, mais ses informations ont été importantes, et surtout c’était des informations clés. Pour l’instant, on se sent très bien avec lui. Retourner à Marseille ? C’est une situation délicate. On ne pensait pas rejouer ce match, et encore moins dans les mêmes conditions, comme si rien ne s’était passé. C’est un sentiment bizarre. Moi, je n’avais jamais vécu ça. Ça a été dur pour moi, et ça l’a encore plus été pour certains jeunes joueurs. On a des craintes car on nous avait déjà promis que tout se passerait bien et ça n’a pas été le cas. Mercredi, il n’y a pas de revanche. On veut juste jouer un match de football »

« Sur le plan sportif, c’est bien d’affronter l’OM maintenant. Car il faut jouer des gros matches pour affirmer notre ambition de bien jouer. Je suis surpris de jouer ce match dans ces conditions, mais on ne va pas se victimiser, affirme Pierre Sage devant la presse. On s’attend à ce que le transport soit sécurisé afin d’aborder le match de la meilleure des manières. On doit se rendre imperméables au contexte en se concentrant sur le match et donc sur le jeu. Je vis la mission exactement de la même manière, je raisonne jour après jour, avec l’idée de faire avancer l’équipe et les joueurs. Vous êtes sympas sur vos commentaires après Lens, mais ce sont les joueurs qui ont joué. Moi je leur ai simplement donné des idées et la liberté de prendre des décisions. Eux, ils ont choisi de les appliquer. Je suis très impatient du match à Marseille, pour qu’on fasse mieux. »