OM : “Ça fait très mal… On doit être plus méchant ”

L’Olympique de Marseille a laissé filer une occasion en or. Alors que le Vélodrome croyait tenir une victoire précieuse face à Toulouse, les Olympiens ont concédé l’égalisation dans le temps additionnel (2-2), un scénario déjà vu… et qui exaspère Roberto De Zerbi. Le coach marseillais, très marqué en conférence de presse, a pointé la fébrilité de son équipe dans le money time, un mal récurrent depuis plusieurs semaines.

Pour la deuxième fois en trois matchs, l’OM a perdu des points en toute fin de rencontre au Vélodrome. Après Angers, c’est Toulouse qui a puni les Marseillais dans les ultimes instants, privant le club de la première place du championnat, rendue accessible par la défaite du PSG à Monaco.

De Zerbi n’a pas cherché à masquer sa frustration :

“Ça fait très mal… On avait déjà perdu deux points contre Angers dans le temps additionnel. Avec ce soir, ça fait quatre à domicile.”

“On perd la première place sur une touche à la 92e minute”

L’entraîneur italien a insisté sur le manque de concentration de son équipe sur l’action fatale :

“En deuxième période, on a retrouvé la bonne énergie et on méritait de gagner. Mais on perd la première place sur une touche à la 92e minute. Dans ces moments-là, il faut être attentifs aux détails, au positionnement.”

Un constat amer, d’autant que l’égalisation toulousaine intervient après une phase où l’OM rend lui-même le ballon :

“Avant cette touche, on sort le ballon tout seuls… On doit pouvoir défendre une touche à 40 mètres beaucoup mieux que ça.”

De Zerbi a également reconnu que son équipe paye peut-être les efforts des dernières semaines :

“On doit s’habituer à jouer trois matchs par semaine. On n’est pas encore prêts à jouer trois matchs complets en huit jours.”

La première période poussive de son équipe s’expliquerait en partie par cette fatigue accumulée.

“On doit être plus malins, plus méchants”

S’il refuse d’accabler ses joueurs, De Zerbi estime que ce type de scénarios ne doit plus se reproduire :

“On doit être plus attentifs, plus malins, plus méchants. On essaie de tout travailler, mais s’entraîner à tenir un résultat, c’est difficile. On aurait pu mieux jouer des coups.”

Malgré la tension palpable, l’entraîneur marseillais veut éviter toute panique :

“C’est une soirée difficile à digérer, mais il n’y aura pas de répercussions. Il faut prendre les belles choses comme les mauvaises.”

L’OM devra réagir rapidement, avec un déplacement périlleux à Lille vendredi, en ouverture de la 15e journée de Ligue 1.

