OM : ça ne s’arrange pas pour Bakola et Vaz…

Transférés lors du dernier mercato hivernal, Darryl Bakola et Robinio Vaz vivent des débuts compliqués en Italie. Les deux anciens espoirs de l’OM disposent pour l’instant d’un temps de jeu très limité avec Sassuolo et l’AS Roma.

L’hiver dernier, l’OM a acté les départs de deux jeunes joueurs prometteurs de son centre de formation. Darryl Bakola a rejoint Sassuolo tandis que Robinio Vaz s’est engagé avec l’AS Roma. Mais plusieurs semaines après leur arrivée en Serie A, les deux anciens Marseillais peinent à trouver leur place dans leurs nouveaux effectifs.

Selon les statistiques de temps de jeu depuis leur transfert, Bakola n’a disputé que 10 minutes avec Sassuolo, tandis que Vaz totalise 138 minutes sous le maillot romain.

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Un week-end encore compliqué pour les deux anciens joueurs de l’OM

Le dernier week-end de championnat a illustré leurs difficultés d’adaptation. Lors de la défaite de Sassuolo face à Bologne (0-1), Darryl Bakola n’est entré en jeu qu’à trois minutes du coup de sifflet final. Un temps de présence trop court pour espérer peser sur la rencontre.

Du côté de la capitale italienne, Robinio Vaz a également connu une soirée frustrante. L’attaquant formé à l’OM a disputé 23 minutes lors du match perdu par l’AS Roma contre Côme (1-2). La rencontre s’est compliquée pour les Romains après l’expulsion de Wesley.

Durant son passage sur le terrain, Vaz n’a touché que quatre ballons et n’a tenté aucun tir.

Un temps d’adaptation pour les deux jeunes…

Ces débuts contrastent avec les attentes suscitées par leurs départs cet hiver. Les deux jeunes joueurs avaient quitté l’OM dans des transferts qui ont rapporté environ 32 millions d’euros au club marseillais.

Pour l’instant, leur intégration progressive en Serie A se traduit surtout par un temps de jeu très réduit. Dans des effectifs compétitifs et exigeants, Bakola comme Vaz devront encore patienter pour espérer gagner davantage de minutes et s’installer durablement.