OM : ça se confirme pour Balerdi !

Alors que l’Olympique de Marseille s’apprête à affronter le Real Madrid pour son entrée en Ligue des champions, l’incertitude plane autour de la présence de Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin, qui souffre d’une douleur au pied (conséquence d’une gêne ressentie après son retour de sélection), pourrait retrouver une place dans le onze suite au forfait d’Aguerd !

Balerdi fera le déplacement à Madrid ce lundi avec le reste du groupe marseillais, il partait de loin pour postuler à une place dans le onze de départ. Ses dernières prestations avec l’OM, jugées irrégulières, ont suscité des critiques sur son positionnement défensif et son manque de constance. Dans un match à très haute intensité comme celui qui attend l’OM au Santiago-Bernabeu, l’encadrement technique aurait pu privilégier des profils plus fiables mais le forfait d’Aguerd a rabattu les cartes…

Une titularisation pour Balerdi face au Real Madrid suite au forfait d’Aguerd

La concurrence à son poste s’est considérablement renforcée. Benjamin Pavard et Nayef Aguerd, tous deux très convaincants lors de la victoire contre Lorient (4-0), semblent avoir pris une longueur d’avance. Facundo Medina, lui aussi disponible et en forme, pousse pour intégrer le onze. À l’heure actuelle, Balerdi devrait prendre la place d’Aguerd dans le onze.

⚽️En prenant le onze selon l’Equipe, l’OM pourrait ressembler à ça, avec ballon et sans ballon !#REALOM #OM #OM #352 #532 pic.twitter.com/Eiw1A1i38M — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 15, 2025

Par ailleurs, l’absence possible d’Amine Gouiri, touché lors du dernier match, pourrait profiter à Pierre-Emerick Aubameyang, qui devrait débuter à la pointe de l’attaque. Le groupe marseillais s’envolera ce lundi à 16h pour l’Espagne. Une conférence de presse est prévue à 19h au stade, sans entraînement prévu sur place — la dernière séance ayant eu lieu à la Commanderie.

Soutenu par plus de 4 000 supporters présents dans le parcage visiteurs, et d’autres répartis dans les tribunes, l’OM pourra compter sur un soutien massif.