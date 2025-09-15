PSG : trois nouvelles blessures à une semaine du match face à l’OM !

Le Paris Saint-Germain a beau avoir pris les trois points face au RC Lens dimanche en Ligue 1, la soirée a viré au cauchemar sur le plan médical. À une semaine du classique face à l’OM, les Parisiens ont vu trois de leurs joueurs quitter le terrain sur blessure, venant s’ajouter aux absences déjà lourdes d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, touchés durant la trêve internationale avec l’équipe de France.

Dès la première demi-heure, l’attaquant géorgien Khvicha Kvaratskhelia a dû quitter ses partenaires. Titulaire sur le flanc droit, l’ancien du Napoli a ressenti une douleur au mollet après un duel et n’a pas pu continuer. Un coup dur pour le PSG, qui perd un élément majeur de son animation offensive.

Kvaratskhelia, Lee et Beraldo touchés face à Lens

Quelques minutes plus tard, c’est Kang-in Lee qui a été victime d’un problème musculaire après une frappe. Le milieu sud-coréen a immédiatement cédé sa place, visiblement incapable de poursuivre. Enfin, en seconde période, le défenseur Lucas Beraldo a été évacué sur civière après une torsion inquiétante de la cheville.



En conférence d’après-match, Lucas Hernandez a reconnu l’ampleur de la situation : « Malheureusement, on a eu Kvara qui prend un tacle en première mi-temps. Je pense que Kang-in ce n’est pas trop grave. Le plus grave c’est Beraldo. On va voir. On a besoin de tout le monde car ça va être une longue saison. »

Même son de cloche pour Bradley Barcola en zone mixte : « On est content du résultat mais c’est vrai que c’est un gros point noir pour ceux qui sont sortis. Quand on pense à l’équipe, c’est sûr que c’est inquiétant. »

5 absents importants face à l’OM ?

Avec ces nouveaux forfaits, le PSG pourrait être privé de cinq joueurs majeurs pour ses deux prochains rendez-vous cruciaux : le match de Ligue des Champions contre l’Atalanta et surtout le classique face à l’Olympique de Marseille en championnat. Pour Luis Enrique, la gestion de l’effectif devient un véritable casse-tête au moment où la saison s’accélère.