OM : ça se confirme pour Medhi Benatia !

L’avenir de Medhi Benatia semble déjà s’écrire loin de Marseille. Selon les informations de RMC Sport, confirmant celles du journaliste Fabrizio Romano, le dirigeant marocain est la priorité d’Al-Ittihad Club pour devenir le nouveau directeur du football du club saoudien.

Actuellement en poste à l’Olympique de Marseille, Benatia quittera officiellement ses fonctions en juin, à l’issue du championnat. Après avoir présenté sa démission en février dernier dans un contexte de fortes tensions internes, l’ancien défenseur avait finalement accepté de rester jusqu’à la fin de saison à la demande du propriétaire marseillais Frank McCourt.

Du côté d’Al-Ittihad, les dirigeants cherchent un successeur à Ramon Planes, annoncé sur le départ vers un projet européen. Le profil de Benatia séduit particulièrement le club saoudien, qui souhaite renforcer sa structure sportive autour d’un dirigeant disposant d’une solide expérience du haut niveau européen.

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Le club de Djeddah compte notamment dans son effectif plusieurs joueurs passés par la Ligue 1, parmi lesquels Moussa Diaby, Houssem Aouar et Danilo Pereira.

Selon plusieurs sources relayées par RMC Sport, un accord de principe existerait déjà entre les différentes parties. Le projet sportif et les ambitions du championnat saoudien auraient convaincu l’ancien international marocain, qui pourrait rapidement rebondir après son expérience marseillaise.

Arrivé à l’OM pour participer à la reconstruction sportive du club, Benatia aura vécu une saison agitée en interne. Malgré son maintien jusqu’au terme de l’exercice, le bilan collectif reste décevant pour Marseille, qui n’a pas atteint ses objectifs majeurs, notamment la qualification pour la UEFA Champions League.

Pour assurer la succession du dirigeant marocain, Grégory Lorenzi est attendu pour prendre les commandes de la direction sportive olympienne.