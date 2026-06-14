OM : ça se précise pour la décision de l’UEFA !

Sous la surveillance de l’UEFA concernant le respect du fair-play financier, l’Olympique de Marseille attend toujours la décision de l’instance européenne. Initialement espéré la semaine passée, le verdict pourrait finalement être rendu lundi ou mardi selon les informations de La Provence.

L’UEFA poursuit son examen du dossier de l’OM, réponse lundi ou mardi ?

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Le dossier du OM reste entre les mains de l’UEFA. L’instance du football européen analyse toujours la situation financière du club marseillais dans le cadre du fair-play financier. Les pertes enregistrées lors des dernières saisons ainsi que les perspectives économiques pour l’exercice 2026-2027 font partie des éléments étudiés.

Le retour en Coupe d’Europe ne se fera qu’à travers la Ligue Europa, un paramètre pris en compte dans les projections de revenus du club phocéen. Alors que la décision était initialement attendue la semaine dernière, celle-ci devrait finalement tomber lundi ou mardi, selon les dernières informations publiées par La Provence.

Toujours plusieurs scénarios à l’étude avant le verdict

À ce stade, plusieurs mesures sont envisagées par l’UEFA. Un simple avertissement figure parmi les hypothèses étudiées, tout comme une amende financière. D’autres sanctions plus contraignantes pourraient également être prononcées, notamment un encadrement de la masse salariale et du recrutement.

L’éventualité d’une exclusion des compétitions européennes fait également partie des différentes options évoquées. En attendant le verdict définitif, le OM reste suspendu à la décision de l’instance continentale.

Dans la foulée de cette annonce, les dirigeants marseillais espèrent pouvoir avancer sur plusieurs dossiers sportifs. Le club phocéen souhaite notamment officialiser l’arrivée de Bruno Genesio sur le banc marseillais, une étape importante dans la préparation de la saison 2026-2027.

Le verdict de l’UEFA est désormais attendu en tout début de semaine, avec des conséquences potentiellement importantes sur la stratégie sportive et économique de l’Olympique de Marseille.