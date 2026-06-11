OM : Sacré coup dur pour Aguerd !

Forfait avec l’Olympique de Marseille depuis mars dernier et une opération aux adducteurs, Nayef Aguerd pensait être rétabli et pouvoir disputer une nouvelle Coupe du Monde avec le Maroc. Malheureusement, ce ne sera pas possible. Une immense déception pour le défenseur central et un gros coup dur pour le Maroc.

Le destin mondialiste des défenseurs centraux de l’OM semble maudit. Après avoir vu Leonardo Balerdi déclaré forfait pour cette Coupe du Monde aux Etats-Unis, Mexique et Canada, c’est son compère de défense en club Nayef Aguerd qui doit aussi renoncer.

Aguerd déclare forfait pour la Coupe du Monde

Après avoir serré les dents toute la saison avec l’OM, l’international marocain s’est finalement fait opérer en mars dernier. Aguerd souffrait d’une vilaine pubalgie. Un passage sur la table d’opération qui l’a placé dans une véritable course contre-la-montre avec le Mondial en ligne de mire.

Le Marocain pensait pouvoir tenir sa place et défendre les couleurs du Maroc. Ce ne sera finalement pas le cas puisque le forfait d’Aguerd a été officialisé ce matin. Nayef Aguerd est un pilier de la sélection marocaine, demi-finaliste du dernier Mondial en 2022. Le nouveau sélectionneur Mohamed Ouahbi vient de perdre un des ses principaux leaders de défense.

Une course contre-la-montre perdue

Pourtant, les premières images du rassemblement marocain laissaient poindre un certain optimisme autour du défenseur marseillais. Selon Santi Aouna, Aguerd suit un protocole de soins établi par le staff médical depuis le début du rassemblement.

Malgré les espoirs, les médecins ont estimé qu’il ne pourrait pas être opérationnel avant le deuxième match de poules et, qui plus est, dans un rôle de remplaçant dans un premier temps. Aucun risque n’a donc été pris et le sélectionneur Mohamed Ouahbi a préféré sacrifier Aguerd et le remplacer par Marwane Saadane.

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Le Maroc perd deux titulaires avant d’affronter le Brésil

Le sort s’est acharné sur le Maroc qui a vu s’ajouter à ce premier forfait, l’indisponibilité d’Abde Azzalzouli pour deux à quatre semaines. L’attaquant du Bétis Séville s’est blessé lors du dernier match de préparation des Lions de l’Atlas face à la Norvège (1-1). Touché au genou, l’ailier a, lui aussi, été remplacé. Le Maroc a appelé l’attaquant du SCO d’Angers Amine Sbaï en remplacement.

Le Maroc attaque donc cette Coupe du Monde avec deux gros coups durs à quelques jours de son entrée en lice face au Brésil. Une déception qui doit aussi lourdement touché Nayef Aguerd auteur d’une saison difficile, déjà handicapé par les blessures.

On ose espérer que l’aventure mondiale qui attend les autres joueurs de l’Olympique de Marseille sera plus heureuse.

Clarence Maillefaud