OM : ça se précise pour Pierre-Emile Hojbjerg !

Le Danemark a parfaitement négocié sa demi-finale des barrages de la Coupe du monde 2026 en dominant la Macédoine du Nord (4-0). Titulaire et capitaine, le milieu de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emile Hojbjerg, a disputé l’intégralité de la rencontre. Les Danois joueront leur qualification face à la République tchèque.

Une démonstration offensive maîtrisée

Le Danemark n’a laissé aucune chance à la Macédoine du Nord ce jeudi soir. Dans cette demi-finale des barrages du Mondial 2026, les Scandinaves ont rapidement pris le contrôle du match avant de concrétiser leur domination au retour des vestiaires.



C’est Mikkel Damsgaard qui a ouvert le score à la 49e minute, lançant idéalement son équipe. Dans la foulée, Gustav Isaksen a frappé fort avec un doublé express (58e, 59e), scellant quasiment l’issue de la rencontre en l’espace de deux minutes. Christian Norgaard a ensuite alourdi la marque à la 75e minute, confirmant la supériorité danoise.

Au cœur du jeu, Pierre-Emile Hojbjerg, cadre de l’OM, a apporté son volume et son expérience. Aligné d’entrée, le milieu marseillais a disputé l’intégralité du match, participant activement à l’équilibre collectif de son équipe.

Pierre-Emile Hojbjerg en route vers un rendez-vous décisif

Grâce à ce succès net (4-0), le Danemark se qualifie pour la finale des barrages de la Coupe du monde 2026. Les Danois affronteront la République tchèque, qui a de son côté éliminé l’Irlande aux tirs au but (2-2, 4-3 tab).

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Pour Pierre-Emile Hojbjerg et la sélection danoise, l’objectif est désormais clair : valider leur billet pour le Mondial. Cette performance confirme la dynamique positive du Danemark dans ces éliminatoires, avec un collectif solide et efficace.