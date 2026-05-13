OM : ça se tend entre Habib Beye et Medhi Benatia !

Le climat continue de se dégrader à l’OM. Alors que le club traverse une fin de saison extrêmement tendue, de nouvelles fissures seraient apparues au sommet du secteur sportif marseillais. Selon les informations de La Provence, la relation entre Habib Beye et Medhi Benatia serait désormais particulièrement tendue.

D’après le quotidien régional, Benatia serait très déçu du rendement de son entraîneur et regretterait aujourd’hui son choix après des dernières semaines catastrophiques sur le plan sportif. Arrivé avec l’ambition de relancer l’équipe dans le sprint final, Beye n’a pas réussi à enrayer la chute marseillaise, avec une série de contre-performances qui a plongé l’OM hors des places européennes.

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Mais les tensions ne seraient pas à sens unique.

Toujours selon La Provence, Habib Beye supporterait de moins en moins l’interventionnisme de Benatia au quotidien. Le technicien marseillais reprocherait notamment au dirigeant olympien de vouloir garder un contrôle permanent sur tous les aspects sportifs du club, y compris sur les choix tactiques, les schémas de jeu et même les compositions d’équipe.

Une situation qui illustrerait le profond malaise interne qui secoue actuellement Marseille, dans un contexte déjà marqué par les polémiques autour des joueurs, la mise au vert forcée à la Commanderie et les multiples tensions dans le vestiaire.

Alors que le départ de Medhi Benatia à la fin de saison semble désormais acté et que l’arrivée de Grégory Lorenzi se précise pour restructurer le secteur sportif, ces révélations confirment un peu plus la rupture progressive qui s’est installée au sein du club phocéen ces dernières semaines.