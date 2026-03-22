OM : ça (semble) se conformer pour Benatia, Juster et Beye après la réunion à la Commanderie

La réunion organisée samedi à la Commanderie entre la direction de l’Olympique de Marseille et les groupes de supporters n’a pas seulement permis de décréter une forme d’union sacrée. Elle a aussi mis en lumière les incertitudes qui entourent l’avenir de plusieurs dirigeants et du staff.

Benatia sur le départ ?

Présent lors des échanges, Medhi Benatia n’a pas donné de signaux clairs quant à sa continuité au club. Selon les éléments évoqués, il semblerait plutôt engagé dans la fin de son cycle à Marseille, sans qu’une décision officielle ne soit encore actée. Une situation qui entretient le flou autour de l’organigramme sportif à court terme.

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Juster en intérim assumé

De son côté, Alban Juster a confirmé son statut de président par intérim. Aucune projection à long terme n’a été avancée, le dirigeant précisant que le propriétaire Frank McCourt devrait s’exprimer en fin de saison pour clarifier ses choix et nommer une direction définitive.

Beye veut s’inscrire dans la durée

Arrivé récemment sur le banc, Habib Beye a rappelé qu’il s’était engagé pour une durée d’un an et demi. Toutefois, un point sera effectué en fin de saison, notamment en fonction d’une qualification en Ligue des champions.

Malgré ce contexte incertain, l’ancien défenseur affiche son ambition de s’inscrire dans le projet marseillais sur le long terme. Une volonté forte, mais qui dépendra autant des résultats sportifs que des décisions à venir en haut lieu.