OM : « Ça va être compliqué »… Cheyrou tire la sonnette d’alarme sur l’effectif marseillais

Benoît Cheyrou ne croit pas vraiment à une qualification européenne de l’OM dans l’état actuel des choses. L’ancien milieu marseillais, aujourd’hui consultant sur Ligue 1+, estime que l’effectif de Bruno Genesio est trop limité, aussi bien en qualité qu’en quantité. Il critique également la communication de Stéphane Richard sur les ambitions affichées en début de saison.

« L’effectif est très restreint »

Interrogé par Monaco Info, Benoît Cheyrou s’est montré très réservé sur les perspectives marseillaises cette saison.

« Parler de qualification ou d’aller chercher l’Europe, pour moi ça va être compliqué. L’effectif est très restreint en qualité et en quantité. »

Pour l’ancien joueur de l’OM, le problème se voit notamment sur le banc.

« C’est comme ça qu’on juge une équipe pour moi, et les possibilités qu’elle peut avoir de faire une belle saison, tu regardes le banc. Et quand tu regardes le banc face au PSG, c’est compliqué. »

Un constat qui fait écho aux difficultés actuelles de Bruno Genesio, alors que l’OM doit se préparer à un enchaînement de huit matches en 28 jours.

Cheyrou critique aussi la communication de Richard

Benoît Cheyrou ne s’arrête pas au terrain. Il estime également que la direction marseillaise n’a pas été très juste dans son discours en début de saison.

« Même dans la communication, ils n’ont pas été bons je trouve. »

Cette remarque vise notamment les ambitions affichées par Stéphane Richard, alors que l’OM traverse aujourd’hui une période très compliquée sur le plan sportif.

Cheyrou reste en revanche beaucoup plus positif concernant Bruno Genesio.

« Je pense que l’OM a de la chance d’avoir un coach comme Genesio, mais ça va être compliqué. »

Un effectif qui inquiète encore un peu plus

L’OM pointe actuellement à la 17e place de Ligue 1 et doit déjà gérer plusieurs blessures importantes.

Derek Cornelius devrait notamment être absent plusieurs mois, tandis que Genesio espère profiter de la trêve pour récupérer plusieurs joueurs et corriger les principaux défauts de son équipe.

À cela s’ajoute désormais l’incertitude autour d’Amine Gouiri, sorti sur blessure avec l’Algérie et touché au quadriceps gauche. Un nouveau dossier médical qui renforce encore les inquiétudes sur la profondeur de l’effectif marseillais.

Pour Cheyrou, le constat est donc assez clair : avec un banc aussi limité et plusieurs joueurs déjà touchés, viser l’Europe paraît aujourd’hui très compliqué, même avec un entraîneur qu’il estime capable de faire progresser cette équipe.