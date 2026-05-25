OM : « Campagne de diffamation contre Greenwood », tensions internes, fuites… les révélations inquiétantes de La Provence

La saison de l’Olympique de Marseille continue de laisser des traces. Dans un dossier consacré aux coulisses de l’exercice 2025-2026, La Provence révèle un climat interne particulièrement tendu autour du club marseillais.

Entre accusations de fuites organisées, défiance envers les médias et polémique autour de Mason Greenwood, plusieurs témoignages anonymes décrivent un environnement devenu extrêmement toxique au fil des mois.

« Une campagne de diffamation contre Greenwood »

Parmi les déclarations les plus fortes relayées par La Provence, celle d’un proche du groupe professionnel interpelle directement sur le traitement réservé à Mason Greenwood cette saison.

« Ce qui me frappe, c’est la campagne de diffamation contre Greenwood. Le club lui-même répand toutes sortes de mensonges. »

Une accusation particulièrement lourde qui illustre les tensions internes autour de l’attaquant anglais depuis plusieurs mois.

Arrivé à Marseille avec une énorme pression médiatique, Greenwood a régulièrement été au centre des débats sportifs et extra-sportifs. Malgré des performances souvent décisives sur le terrain, son comportement, son implication ou encore ses relations avec certains membres du club ont alimenté de nombreuses rumeurs tout au long de la saison.

Selon ce témoignage relayé par La Provence, certaines informations négatives auraient même été alimentées directement en interne, contribuant à fragiliser davantage l’environnement autour du joueur.

Un climat devenu « confus » autour de l’OM

Dans le même dossier, l’agent d’un joueur olympien décrit un fonctionnement devenu illisible, y compris pour les acteurs proches du vestiaire.

« Cette saison, beaucoup de choses ont été racontées sur le peu qui s’est passé. Même en étant dedans c’est dur d’avoir les infos, on ne sait pas qui dit quoi à qui, tout est confus. »

Avant d’ajouter :

« Si toute cette énergie était mise à bon escient… »

Des propos qui traduisent une perte de confiance généralisée au sein de l’écosystème marseillais.

Les fuites dans la presse au cœur des tensions

Toujours selon La Provence, plusieurs fuites dans les médias auraient progressivement détérioré les relations entre le club et certains journalistes suivant l’actualité de l’OM au quotidien.

Le quotidien régional évoque un climat de méfiance durable, alimenté par des informations internes relayées régulièrement dans la presse au cours de la saison.

Cette défiance aurait touché plusieurs niveaux du club : direction, staff, entourage des joueurs et même certains membres du vestiaire.

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Une saison marquée par les crises permanentes

Sportivement comme en interne, l’OM aura traversé une saison particulièrement agitée.

Entre les tensions autour de certains cadres, les débats récurrents sur le projet sportif, la pression liée aux résultats et les nombreuses polémiques médiatiques, le club n’a jamais réellement retrouvé de stabilité durable.

Le cas Greenwood symbolise d’ailleurs parfaitement cette atmosphère électrique : malgré son importance sportive, l’attaquant anglais est resté au centre de controverses permanentes tout au long de l’exercice.

Un été sous haute tension à Marseille

Ces révélations publiées par La Provence interviennent alors que l’OM prépare déjà un mercato qui s’annonce crucial.

Le club marseillais devra non seulement reconstruire sportivement, mais aussi tenter de rétablir un climat plus sain en interne après une saison vécue comme chaotique par de nombreux acteurs proches du club.

Car au-delà des résultats, c’est désormais la gestion globale de l’environnement olympien qui semble questionnée en profondeur.