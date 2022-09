OM : Cazoo, le sponsor principal quitte déjà le navire?

Via un communiqué ce jeudi, la société Cazoo annonce mettre fin à ses activités en Europe, sauf au Royaume-Uni. Quelles conséquences pour l’Olympique de Marseille?

Il y a quelques mois, l’Olympique de Marseille a changé son sponsor officiel de maillot ! La saison dernière, Uber Eats était inscrit sur le torse des joueurs pour toutes les rencontres de l’équipe de Jorge Sampaoli. Cette saison, c’est Cazoo qui a signé comme sponsor principal sur le maillot.

Seulement, l’entreprise vient de publier un communiqué ! En effet, elle annonce la fin de son activité dans les pays européens, sauf au Royaume-Uni.

» Cazoo propose de mettre fin à ses activités en Europe continentale pour se concentrer sur le marché principal du Royaume-Uni. En conséquence, la Société a l’intention d’entamer une liquidation ordonnée de ses activités en Allemagne et en Espagne et est en consultation avec ses représentants du personnel en France et en Italie. Cazoo facilitera une fermeture structurée pour ses clients, employés et fournisseurs et a informé les représentants du personnel et les syndicats concernés sur chaque marché » Source : Communiqué Cazoo (08/09/22)

Quelles conséquences pour l’OM?

Pour le moment, rien n’indique que l’Olympique de Marseille devra retirer Cazoo de son maillot pour les prochains matchs puisque le contrat a été signé en amont. Dans ce communiqué, il n’est jamais stipulé que les clubs hors du Royaume-Uni devront trouver un nouveau sponsor principal.

En France, cela concerne les deux adversaires de ce week-end, à savoir l’Olympique de Marseille et le LOSC ! A voir comment cette histoire se terminera sur le plan économique. Cela pourrait représenter une grosse perte pour les Marseillais mais juridiquement, il se pourrait que Cazoo termine d’abord la saison avant de cesser son partenariat.

Un accord pluriannuel avec Cazoo

Pour rappel, en mars dernier, l’Olympique de Marseille avait signé un contrat sur plusieurs années comme l’avait stipulé le club dans un communiqué au moment de l’accord.

« L’Olympique de Marseille et Cazoo, leader européen de la vente de voitures en ligne, sont ravis d’annoncer aujourd’hui la signature d’un accord pluriannuel. Dès le début de la saison prochaine, Cazoo deviendra le partenaire principal et le nouveau sponsor maillot de l’Olympique de Marseille. » Source : Communiqué OM x Cazoo (24/03/22)