OM : Ce cadre controversé de Benatia devrait finalement rester en poste…

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Annoncé sur le départ après les nombreux changements intervenus dans l’organigramme marseillais, Ali Zarrak devrait finalement poursuivre son aventure à l’OM. Une décision qui confirmerait la volonté du club de poursuivre son travail autour de la post-formation.

Alors que son avenir semblait incertain depuis le départ de Medhi Benatia, Ali Zarrak devrait bien rester à Marseille. Selon les informations relayées par La Provence, l’ancien responsable de la Pro 2, devenu adjoint à la direction sportive, conserverait un rôle important au sein du club.

Sa mission serait principalement axée sur le développement de la post-formation et la détection de jeunes talents susceptibles d’intégrer le projet olympien. Ces derniers mois, l’OM a d’ailleurs multiplié les recrutements ciblés chez les jeunes joueurs, notamment avec plusieurs arrivées issues de la génération 2008.

Un maintien qui ne fait pas l’unanimité

Le dossier Zarrak a toutefois beaucoup fait parler ces dernières semaines. Plusieurs médias avaient évoqué des tensions en interne autour de ses méthodes de management, au point que son avenir semblait fortement compromis après le départ de Benatia.

Malgré ce contexte, la direction marseillaise semble avoir choisi de maintenir sa confiance envers le dirigeant de 34 ans. Son travail dans la détection et l’accompagnement des jeunes talents resterait apprécié en interne, même si certaines critiques persistent.

Ce maintien s’inscrit dans la volonté de l’OM de poursuivre la structuration de son secteur formation, considéré comme un axe important du projet sportif pour les prochaines années.