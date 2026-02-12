OM : Ces deux recrues rendent hommage à Roberto De Zerbi…

Moins de 24 heures après l’annonce du départ de Roberto De Zerbi de l’Olympique de Marseille, Nayef Aguerd s’est exprimé sur ses réseaux sociaux pour saluer le travail de son ancien entraîneur. L’international marocain est l’un des premiers cadres de l’effectif à publier un message public, soulignant l’impact humain et professionnel du technicien italien à l’OM.

Départ de De Zerbi : Aguerd réagit

L’Olympique de Marseille a officialisé, dans la nuit de mardi à mercredi, la fin de sa collaboration avec Roberto De Zerbi, survenue d’un commun accord entre les deux parties, après une série de résultats décevants et notamment la lourde défaite 5-0 contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1.

Très vite, plusieurs membres du vestiaire ont pris la parole sur leurs comptes sociaux pour remercier le coach italien de son passage au club, mais c’est Nayef Aguerd qui a ouvert le mouvement. Le défenseur central marocain, arrivé à Marseille l’été dernier, a tenu à exprimer sa reconnaissance personnelle envers son ancien entraîneur.

Le message d’Aguerd

Sur son compte Instagram, Aguerd a publié un message empreint de respect : « Coach, certaines rencontres laissent une trace. La vôtre en fait partie ! Grand coach mais surtout une très belle personne avec des valeurs. Merci pour la confiance, la passion transmise, l’intensité partagée et le respect mutuel. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. »

L’hommage de Weah : un message sobre mais chargé de sens

Timothy Weah s’est lui aussi exprimé sur ses réseaux sociaux. L’ailier américain a partagé une image en story accompagnée d’un message court mais éloquent, mettant en avant le lien fort qu’il entretenait avec son ancien entraîneur. Sur son compte Instagram, Weah a publié une photo de lui aux côtés de De Zerbi, agrémentée de la phrase « Quand c’est vrai, il n’y a pas besoin de mots » — une formule qui illustre la profondeur du respect et de la gratitude qu’il ressent envers le technicien italien.

Arrivé à l’OM l’été dernier en provenance de la Juventus, Weah s’est rapidement imposé comme un élément clé du dispositif phocéen, apportant sa vitesse et sa capacité à percuter sur le côté droit. Son rôle a été significatif tant en Ligue 1 qu’en Ligue des Champions sous l’ère De Zerbi, ce qui rend ce message particulièrement significatif dans le contexte actuel du club.