OM : Ce choix de Beye qui a tout changé selon Nabil Djellit !

L’Olympique de Marseille a renversé l’Olympique Lyonnais (3-2) dimanche soir en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Une rencontre spectaculaire, marquée par des choix tactiques forts et analysée à chaud sur X par le journaliste Nabil Djellit.

Le tournant tactique souligné par Nabil Djellit

Dans une série de messages publiés pendant la rencontre, Nabil Djellit a insisté sur l’impact du coaching marseillais : « Habib Beye a changé le match avec l’entrée de Paixao. Timber était pourtant dans son match. Mais le technicien a compris que l’OL était prenable sur les ailes. En dépit de quelques défauts, cet OM, plus vertical, un peu comme sous Tudor, est bien plus sympa à regarder. L’OL est désormais arbitrée comme Nice. Froidement. »

Habib Beye a changé le match avec l’entrée de Paixao. Timber était pourtant dans son match. Mais le technicien a compris que l’OL était prenable sur les ailes. #OMOL — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) March 1, 2026



L’analyse vise directement Habib Beye, dont les ajustements ont pesé dans le rapport de force. L’entrée de Paixao a dynamisé le couloir offensif marseillais, tandis que Timber réalisait jusque-là une prestation solide côté lyonnais.

Un OM plus vertical, dans l’esprit Tudor



Au-delà du simple résultat, c’est le style de jeu qui retient l’attention. Le journaliste évoque un OM plus vertical, référence assumée au passage d’Igor Tudor sur le banc olympien (2022-2023). Face à Lyon, Marseille a alterné pressing haut, transitions rapides et utilisation intensive des ailes. Cette victoire 3-2, capitale dans la course aux places européennes en Ligue 1, confirme une évolution dans l’animation offensive.