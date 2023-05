OM : Ce choix que Di Meco ne comprend pas !

À LIRE AUSSI : OM : Laure Boulleau confie « c’était horrible et cela m’a vraiment fait du mal »

Dans Débat Foot Marseille, Éric Di Méco estime que l’ancien défenseur de Porto apporte plus de garanties Balerdi en défense : « Mbemba est monstrueux depuis le début de la saison. C’est un garçon d’expérience. Il ravit tous les marseillais. On a découvert un mec fiable, habitué à la Ligue des Champions qui apporte beaucoup devant. C’est un gars sûr derrière. Si on m’avait dit au mois de septembre que Mbemba serait en concurrence avec Balerdi pour un poste de titulaire, je n’y aurais pas cru. On m’a expliqué que Balerdi offrait plus sécurité à l’extérieur. Moi ça ne me saute pas aux yeux. » S’il ne comprend pas le déclassement de Chancel Mbemba, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille fait confiance à l’entraîneur croate : « Il faut faire confiance au coach. C’est inexplicable. On ne peut pas dire ça à un connaisseurs de football. Il n’y a pas d’explication rationnelle à mettre Balerdi plutôt qu’Mbemba. Il est obligé de dire que c’est un choix tactique. Il prend un risque, si ça tourne mal, il faudra l’assumer. Je suis un grand défenseur de Tudor. On a été très impoli avec lui. On l’a maltraité et on a mis longtemps à reconnaître ses qualités. Il ne faut pas oublier qu’on est deuxième du championnat et qu’on s’est régalé toute la saison. Il y a des choix qu’on ne comprend pas trop mais il faut lui faire confiance. »

Dans Débat Foot Marseille, Éric Di Méco donne sa vision de la période trouble que traverse le PSG : « Je suis surpris que les supporters du PSG aient eu un tel seuil de tolérance avec ce qu’ils vivent depuis un certain temps. Il y a des mercenaires qui viennent seulement pour le contrat et qui n’ont aucune connaissance du club. Ils n’ont aucun amour pour le club. Ils ne saluent pas les supporters. Je ne comprends pas pourquoi les supporters n’ont pas grondé avant à Paris. Ils sont allés défiler devant le club, ils ont fait beaucoup de bruit. Ce club est en train de perdre son âme, au point même de partir du Parc des Princes. L’OM a une grande force par rapport à Paris, la pression populaire monte très vite. C’est peut-être trop excessif mais le seuil de tolérance est moins élevé qu’à Paris en ce moment. Dans un club, les joueurs passent, les dirigeants passent mais les supporters restent. Quand tu supportes un club, tu supportes le bon, le moins bon et parfois le très mauvais. À Marseille, les supporters ont toujours réagi.