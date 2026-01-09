OM : Ce consultant de l’Equipe emballé par Amine Gouiri !

De retour sur le front de l’attaque de l’Olympique de Marseille, Amine Gouiri suscite déjà des analyses positives. Dans les colonnes de L’Équipe, l’ancien joueur et consultant Laurent Fournier a livré un regard appuyé sur la titularisation de l’international algérien et son importance dans le jeu mis en place par Roberto De Zerbi.

Gouiri amène un truc dans les petits espaces, dans le jeu combiné

La décision de Roberto De Zerbi de relancer Amine Gouiri au poste de numéro neuf n’a pas laissé indifférent. Consultant pour L’Équipe, Laurent Fournier a tenu à souligner les qualités techniques de l’attaquant marseillais, qu’il estime particulièrement adaptées au style de jeu prôné par l’entraîneur de l’OM.

« Moi, j’adore Gouiri. Je me rappelle l’an dernier quand il mettait but sur but. Il amène un truc dans les petits espaces, dans le jeu combiné », a expliqué l’ancien Parisien. Une analyse qui met en avant la capacité de Gouiri à participer au jeu collectif, un élément central dans l’animation offensive souhaitée par De Zerbi, fondée sur la mobilité, les échanges rapides et l’occupation intelligente des zones offensives.

Fournier n’a toutefois pas éludé les difficultés rencontrées par l’attaquant lors de son retour : « Il se rate un peu sur son occasion, sa frappe est téléphonée, d’habitude il est assez lucide. Peut-être manque-t-il de rythme. Quand tu reviens de blessure, c’est toujours laborieux ». Un constat factuel qui replace la prestation de Gouiri dans un contexte de reprise progressive.

Une confiance affichée pour la suite de la saison

Au-delà de l’aspect purement technique, Laurent Fournier insiste également sur la dimension mentale et humaine du joueur. Pour lui, Amine Gouiri dispose des ressources nécessaires pour s’imposer durablement à la pointe de l’attaque de l’Olympique de Marseille dans les semaines à venir.

« S’il continue comme ça avec le jeu au pied qu’il a, il va faire beaucoup de bien à cette équipe. J’aime sa personnalité, ce n’est pas facile de rebondir quand tu as été critiqué comme ça », a ajouté le consultant dans L’Équipe. Une déclaration qui met en lumière la capacité de l’international algérien à faire face à la pression et aux attentes élevées qui entourent l’OM.

Dans un contexte où Roberto De Zerbi cherche à stabiliser son animation offensive et à maximiser le rendement de ses joueurs clés, le retour de Gouiri en pointe représente un enjeu important. Les propos mesurés mais positifs de Laurent Fournier viennent ainsi nourrir le débat autour du rôle central que pourrait jouer l’attaquant marseillais dans le projet de jeu olympien, sans extrapolation ni spéculation excessive.