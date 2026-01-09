Roberto De Zerbi : «j’ai pleuré quand je suis rentré dans mon vestiaire »,

L’Olympique de Marseille est passé tout près d’un premier trophée depuis 2012. Jeudi soir, au Koweït, les Marseillais ont été battus par le Paris Saint-Germain lors du Trophée des champions, au terme d’un scénario particulièrement cruel (2-2, 4 tirs au but à 1). En tête jusqu’à la 95e minute après un but contre son camp de Pacho, l’OM a vu Gonçalo Ramos égaliser dans les ultimes secondes, avant de céder lors de la séance de tirs au but.

Face à la presse après la rencontre, Roberto De Zerbi n’a pas caché son émotion. L’entraîneur marseillais a reconnu avoir été profondément touché par ce dénouement, évoquant un sentiment rare dans sa carrière. « La première chose que j’ai dite à mon équipe, c’est que je n’ai jamais pleuré après avoir perdu. Et aujourd’hui, j’ai pleuré quand je suis rentré dans mon vestiaire », a confié le technicien italien. Il a tenu à souligner le contexte particulier de cette finale, rappelant la qualité de l’adversaire : « Le PSG reste l’équipe qui joue le mieux en Europe depuis un an et demi. Mais aujourd’hui, Marseille méritait de gagner. »

A lire aussi : PSG – OM / Balerdi : “Lors de la dernière minute, on a beaucoup raté”

Au-delà de la déception, Roberto De Zerbi a insisté sur le contenu livré par son équipe. Selon lui, la prestation marseillaise doit servir de référence pour la suite de la saison. « La deuxième chose que j’ai dite à l’équipe, c’est que nous devons toujours exiger de nous-mêmes ce type de performance », a-t-il expliqué, avant de détailler les ingrédients présents lors de cette rencontre. « Aujourd’hui, il y avait tout ce qui doit être demandé dans une partie de foot : le jeu, la partie défensive, le caractère, la technique… Tout ce dont a besoin une équipe forte qui veut gagner, Marseille l’a eu. »

Cette finale contrastait fortement avec la prestation livrée quelques jours plus tôt en Ligue 1, lors de la défaite à domicile contre le FC Nantes (2-0). Si l’OM repart une nouvelle fois sans trophée, cette rencontre a toutefois permis au staff marseillais de mesurer le niveau réel de son groupe face à l’une des meilleures équipes européennes. Reste désormais à transformer cette performance en constance, alors que l’Olympique de Marseille court toujours après un titre majeur depuis plus d’une décennie.

A lire aussi : Mercato OM : Angers a du mal pour Himad Abdelli !