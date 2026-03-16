OM : ce consultant de l’Equipe pointe la responsabilité des joueurs (plutôt que De Zerbi) !

Alors que la saison de l’Olympique de Marseille reste marquée par de nombreuses turbulences, le débat autour du rôle de Roberto De Zerbi continue d’animer les plateaux télé. Sur la chaîne L’Équipe, le consultant Ludovic Obraniak a livré une analyse tranchée : selon lui, les difficultés de l’OM relèvent davantage des joueurs que de l’entraîneur italien.

Obraniak prend la défense de Roberto De Zerbi

Interrogé sur les performances irrégulières de l’Olympique de Marseille, Ludovic Obraniak a tenu à relativiser les critiques visant Roberto De Zerbi. L’ancien international polonais estime que le travail de l’entraîneur n’a pas été aussi mauvais que certains le laissent entendre. « Si De Zerbi était resté, ils auraient dit que c’était le meilleur. J’ai quand même une interview de Valentin Rongier, qui n’était pas dans les plans de Roberto De Zerbi, et qui a quand même dit que c’était le mec qui l’avait le plus marqué », a confié l’ancien joueur du LOSC.

Le consultant insiste notamment sur le poids du témoignage du milieu marseillais. « Rongier, c’est pas n’importe qui, c’est quelqu’un qui a une culture foot. C’est quelqu’un qui a été capitaine. C’est quelqu’un qui est quand même un joueur important de notre Ligue 1. Il dit que oui, cet entraîneur, il a quelque chose. »

« Je pense surtout que c’est un problème de joueurs »

Pour Ludovic Obraniak, plusieurs matches ont pourtant montré des éléments positifs dans le jeu proposé par l’OM sous Roberto De Zerbi. « Après oui, il a ce côté volcanique, mais il était aussi le coach de l’OM quand ils ont gagné contre Lens. Il était le coach de l’OM quand ils ont mis en difficulté le PSG. C’est un peu plus profond à Marseille que simplement dire que c’est une histoire de coach. Le match contre Auxerre se joue à pas grand-chose pour qu’Auxerre l’emporte. Ils ont été plus convaincants que cet OM-là qui marque presque contre le cours du jeu », a-t-il ajouté.

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Au-delà de la dimension tactique, l’ancien milieu offensif met surtout en cause l’état d’esprit de l’effectif marseillais. « Donc est-ce que c’est un problème de coach ? Je pense surtout que c’est un problème de joueurs. De mentalité et d’investissement des joueurs. Je trouve qu’ils auront beaucoup de mal à élever leur niveau de jeu et à mettre une exigence, qui est une exigence de porter ce maillot-là. »