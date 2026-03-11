OM : Ce consultant de l’Equipe prévient Marseille avec ce concurrent direct pour la 3e place !

La course à la Ligue des champions s’intensifie en Ligue 1 et l’Olympique de Marseille reste pleinement engagé dans la bataille pour le podium. Sur le plateau de « L’Équipe de Greg », le consultant Benoît Trémoulinas a livré son analyse sur la fin de saison du club phocéen, tout en mettant en garde contre le retour potentiel du Stade Rennais.

Une qualification en Ligue des champions comme objectif prioritaire pour l’OM

Invité ce lundi dans l’émission « L’Équipe de Greg » sur la chaîne L’Équipe, Benoît Trémoulinas s’est projeté sur la fin de saison de l’Olympique de Marseille. Selon l’ancien international français, l’OM semble capable de terminer sur la troisième marche du podium de Ligue 1, même si certaines irrégularités subsistent dans les performances marseillaises.

« Les Marseillais enfin lancés vers une régularité ? On ne sait pas. Un coup ils gagnent contre Lyon et on se dit que c’est bon, qu’ils sont enfin lancés et qu’ils vont enchaîner contre Toulouse en Coupe de France. Et finalement ils sont éliminés aux tirs au but, dans une fin de match avec des échauffourées complètement débiles. Donc tu te remets encore un peu dedans, tu recrées des polémiques.

Malgré tout, ils ont réussi à se relever. Beye a réussi à concerner ses joueurs. J’ai vu de très belles choses contre Toulouse en Ligue 1 mais des moins bonnes aussi. On sent qu’il se passe quelque chose. On verra lors du prochain match. Étant donné qu’ils ont été éliminés de la Coupe de France, leur seul objectif c’est de se qualifier pour la LDC. C’est financier mais aussi pour avoir de la régularité saison par saison.

Ça se construit comme ça. On veut tout immédiatement, mais d’abord il faut essayer de gagner de la régularité. Se qualifier tous les ans pour la C1, ça crée une émulation sportive. Je pense que l’OM va se qualifier pour la Ligue des champions. Attention à Rennes, Lyon j’y crois un peu moins avec le cas Endrick qui commence à faire parler avec les joueurs émoussés », a conclu l’ancien arrière gauche.

Rennes, un concurrent à surveiller dans la course au podium

Dans son analyse, Benoît Trémoulinas estime que la dynamique actuelle de l’Olympique de Marseille pourrait permettre au club marseillais d’atteindre son objectif principal : une qualification pour la Ligue des champions. Toutefois, l’ancien défenseur reste prudent face à certains concurrents directs dans la course aux places européennes. Il pointe notamment le potentiel du Stade Rennais, capable selon lui de perturber la hiérarchie dans le sprint final de Ligue 1.

Pour l’OM, la prochaine échéance arrive rapidement. Le club phocéen recevra l’AJ Auxerre au Stade Vélodrome vendredi soir en ouverture de la 26ᵉ journée de Ligue 1, avec l’objectif de consolider sa position dans la lutte pour le podium. Dans le même temps, Rennes accueillera le LOSC dimanche soir en clôture de cette journée de championnat, un match qui pourrait également peser dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des champions.