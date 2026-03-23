OM : ce consultant de l’Equipe trouve l’OM de Beye bien trop sage, trop scolaire…

Après la défaite de l’Olympique de Marseille face à Lille (1-2), les critiques se multiplient autour du jeu proposé. Sur la chaîne L’Équipe, Ludovic Obraniak a pointé un problème structurel dans l’animation offensive marseillaise.

Un OM jugé trop discipliné offensivement

La défaite contre le LOSC a laissé des traces, notamment dans l’analyse des observateurs. Sur le plateau de L’Équipe du Soir, Ludovic Obraniak a livré une critique détaillée du visage affiché par l’OM, jugé trop prudent dans les phases offensives.

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Le consultant s’appuie sur une situation précise pour illustrer son propos, évoquant le but décisif inscrit en fin de match par Lille : « Sur le but de Giroud, il y a 5 joueurs du LOSC dans la surface adverse à quelques minutes de la fin. Et à Marseille, cette image n’est quasiment jamais arrivée. Parce qu’il n’y a jamais de dépassement de fonction dans cette équipe. Donc je comprends les maux de cette équipe et je comprends qu’Habib Beye veuille arrêter cette hémorragie des buts encaissés. Donc que tu aies une équipe qui soit un peu plus disciplinée, je peux le comprendre dans l’analyse, mais est-ce que ça colle à cette équipe ? Je ne sais pas ».

Cette analyse met en lumière un déséquilibre dans le projet de jeu : une volonté de solidité défensive qui, selon lui, bride les initiatives offensives.

Une critique directe du style imposé par Habib Beye

Au-delà du constat tactique, Ludovic Obraniak remet en question l’identité de jeu mise en place par Habib Beye. Il regrette une équipe trop rigide, loin de l’ADN offensif historiquement associé à l’Olympique de Marseille. « Ce club, je le préfère mille fois quand il est déséquilibré. Je le préfère mille fois à cet OM trop sage, scolaire… Il n’y a rien dans le dépassement de fonction. C’est une équipe trop sage. J’aurais aimé qu’elle y mette un peu d’enthousiasme. »

Ces propos traduisent une attente forte autour de l’engagement offensif et du risque, dans un contexte où l’OM cherche à retrouver de la régularité en Ligue 1. L’équilibre entre solidité défensive et créativité offensive apparaît aujourd’hui comme l’un des enjeux majeurs du projet de jeu marseillais.