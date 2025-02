OM : Ce consultant est conquis par l’OM de De Zerbi !

Hier après-midi, l’OM de Roberto De Zerbi a confirmé sa bonne forme du moment en enchainant un troisième succès consécutif en championnat. Un large succès 5-1 face à l’AS Saint-Étienne, notamment marqué par une performance XXL d’Amine Gouiri, auteur d’un doublé (27′, 60′) et d’une très belle performance qui ont séduit plus d’un spécialiste hier soir…

Ce sont des débuts quasi-parfaits pour l’international algérien à l’OM : 3 matchs, 2 buts, 3 passes décisives. Des performances remarquables qui ne laissent pas les différents spécialistes indifférents. En effet, à l’occasion de l’After Foot diffusé sur l’antenne de RMC hier, le journaliste Florent Gautreau s’est montré dithyrambique à l’égard de l’ancien rennais et de l’équipe de Roberto De Zerbi.

« Il y a une maîtrise ! »

Le journaliste français a en effet évoqué pourquoi l’OM de De Zerbi avait passé un pallier par rapport aux autres clubs de Ligue 1, grâce à son mercato d’hiver :

« Il y a une maitrise (…) Là où ils sont forts, c’est qu’en prévision de l’année prochaine, ils « assurent », entre guillemets, la deuxième place avec une équipe plus forte. Parce que c’est vrai que Gouiri, même si je connais Gouiri et qu’il peut ensuite disparaître pendant 4 matchs, c’est un joueur qui est dingue, et donc ça veut dire qu’ils ont rajouté de la technique, et notre problème en L1, c’est que plein de clubs manquent de joueurs techniques. Avec Bennacer, avec Gouiri, l’OM vient rajouter de la technique (…) Ils font un gros match dans l’intensité et, derrière, même s’ils ne marquent pas direct, c’est la technique qui vient débloquer le truc.

🗣️ @florentgautreau sur la large victoire de l’OM face à l’ASSE : « Notre problème en L1, c’est que plein de clubs manquent de joueurs techniques. L’OM en a rajouté cet hiver et qu’est-ce qui débloque le match ce soir ? La technique de Gouiri. » #RMCLive pic.twitter.com/3QMEvOGFm1 — After Foot RMC (@AfterRMC) February 15, 2025

a lire aussi : Ligue 1 : Monao déroule, le PSG assure… le programme du reste de la J22 !