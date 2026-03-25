OM: Ce consultant l’Equipe flingue ce titulaire marseillais, “c’est un joueur d’entraînement…”

Accroché par le LOSC au Vélodrome (1-1) lors de la 27e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille voit certaines individualités au cœur des débats. Sur le but égalisateur de Thomas Meunier, le comportement de Leonardo Balerdi suscite de vives critiques. L’ancien joueur Pierre Bouby n’a pas mâché ses mots sur la chaîne L’Équipe.

Une erreur défensive qui fait débat

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Dimanche soir, l’Olympique de Marseille pensait tenir une victoire précieuse face à Lille avant de concéder l’égalisation de Thomas Meunier. Une action sur laquelle l’attitude de Leonardo Balerdi est aujourd’hui largement commentée.

Présent dans « L’Équipe de choc » ce lundi, Pierre Bouby a analysé la séquence avec sévérité : « Je suis désolé d’appuyer dessus encore une fois, mais le comportement de Balerdi sur le but de Meunier où il enlève son pied… quand tu es défenseur central ce n’est pas possible en fait. Ce n’est pas de l’acharnement, je n’ai rien contre lui. Sur ce match-là, il a bien su gérer la profondeur face à Fernández-Pardo qui est un TGV. Le problème, c’est qu’il y a toujours un geste qui plombe son match. C’est un joueur d’entraînement. »

Bouby remet en question son rôle en défense

Dans la suite de son intervention, Pierre Bouby va plus loin, questionnant même le positionnement de Leonardo Balerdi : « S’il est tout le temps titulaire avec tous les coachs, ça veut dire qu’il montre des choses à l’entraînement. Je suis désolé mais quand tu es défenseur central, que tu gagnes 1-0 et que tu enlèves ton pied quand quelqu’un va frapper, qui plus est un Meunier qui met la détermination : va jouer au milieu de terrain, pas derrière alors. Mettez-le ailleurs, ce n’est pas possible. Si j’avais fait ça, mon coach m’aurait fusillé. »

La défaite concédée au Vélodrome freine en tout cas les ambitions immédiates de l’Olympique de Marseille, désormais sous pression dans la course aux places européennes.