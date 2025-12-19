Mercato OM : Longoria veut un ailier droit… Mastantuono (Real) sur le marché, bonne idée ?

À la recherche d’un effectif plus équilibré et d’une rotation offensive renforcée, l’Olympique de Marseille explore des opportunités de marché. La récente prise de parole de Pablo Longoria relance le débat autour d’un possible doublure au poste de Mason Greenwood, alors que le jeune Franco Mastantuono pourrait être disponible en prêt.

Jeudi, en conférence de presse, Pablo Longoria a livré une analyse claire de l’effectif de l’Olympique de Marseille. Sans détour, le président olympien a pointé un manque précis dans la rotation offensive, tout en rappelant le cadre économique que le club souhaite respecter. “On doit chercher tout le temps comment améliorer l’équipe. Si j’analyse un peu l’effectif, on voit que les postes où nous avons une rotation mineure, c’est peut-être trouver un joueur avec des caractéristiques similaires à celles de Greenwood qui affiche un nombre de minutes très haut. En indiquant que l’objectif est d’alléger le coût de l’équipe, s’il y a des possibilités dans cas, il est nécessaire d’avoir un joueur offensif en plus.”

Un message limpide : l’OM cherche à doubler le poste de Mason Greenwood, l’un des joueurs les plus utilisés depuis le début de la saison. L’ailier anglais, meilleur buteur du club, enchaîne les minutes et s’impose comme un élément central du projet mené par Roberto De Zerbi. Cette dépendance pose logiquement la question de la profondeur de banc, notamment dans une seconde partie de saison souvent exigeante.

Mastantuono, une opportunité de marché à saisir en prêt sec ?

Dans ce contexte, un nom pourrait correspondre : Franco Mastantuono. Âgé de 18 ans, le jeune milieu offensif argentin pourrait temporairement s’éloigner du Real Madrid dans les prochains mois. Selon les informations d’El Nacional, le joueur étudierait sérieusement l’option d’un prêt de six mois lors de la seconde partie de saison.

L’objectif du joueur serait avant tout sportif : obtenir davantage de temps de jeu afin de maximiser ses chances d’intégrer la liste de Lionel Scaloni en vue de la prochaine Coupe du monde. Une situation qui pourrait correspondre aux attentes de l’OM, à la recherche d’un profil offensif capable d’apporter de la créativité, sans alourdir durablement la masse salariale.

Mastantuono, un profil compatible avec les besoins de l’OM ?

La question mérite d’être posée. Franco Mastantuono présente un profil jeune, technique et polyvalent, capable d’évoluer dans des zones offensives proches de celles occupées par Mason Greenwood. Un prêt sec ou partiellement pris en charge financièrement irait dans le sens des déclarations de Pablo Longoria, soucieux d’optimiser l’effectif tout en maîtrisant les coûts.

Reste à savoir si cette opportunité de marché se concrétisera et si l’OM parviendra à se positionner face à la concurrence. Une chose est certaine : le club marseillais anticipe déjà la suite de la saison, avec l’ambition de rester compétitif sur tous les tableaux.