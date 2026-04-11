OM : Ce consultant RMC défend Habib Beye et souligne les progrès offensifs !

Après la victoire de l’Olympique de Marseille face au FC Metz (3-1), le consultant RMC Kevin Diaz a livré une analyse nuancée du match. Entre satisfaction offensive et manque d’efficacité, il refuse de remettre en cause le travail de l’entraîneur Habib Beye.

Une victoire de l’OM entachée par un manque de maîtrise

Le succès 3-1 de l’Olympique de Marseille contre le FC Metz permet au club phocéen de consolider sa dynamique en Ligue 1, mais tout n’a pas été parfait. Sur les ondes de RMC, Kevin Diaz a pointé une gestion de fin de match encore fragile.

“L’OM ne doit pas se faire peur jusqu’aux dernières minutes”, a-t-il insisté, soulignant une forme de fébrilité persistante malgré une rencontre globalement maîtrisée. Dans un contexte où chaque point compte, ces relâchements pourraient coûter cher à l’OM dans la course aux objectifs.

Kevin Diaz valide les choix de Habib Beye et le projet offensif

Malgré certaines critiques visant Habib Beye, Kevin Diaz a tenu à défendre le technicien marseillais. “Je ne suis pas d’accord avec ceux qui disent qu’on ne voit rien”, a-t-il affirmé, rappelant la volonté affichée dès son arrivée : “Dès la première conférence de presse, il a dit qu’il voulait plus de verticalité et aller plus vite vers l’avant”.

Face à Metz, cette orientation offensive s’est traduite concrètement sur le terrain. “Si tu ne vois pas que c’est différent, c’est qu’il y a un problème”, a-t-il ajouté, évoquant un jeu “plus simple, plus direct, plus agréable”.

Les statistiques viennent appuyer cette analyse. L’OM a généré 3,55 expected goals (hors penalty), avec 18 tirs dont 9 cadrés. Des chiffres élevés qui témoignent d’une capacité réelle à se créer des occasions franches.

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Un manque d’efficacité qui ne remet pas en cause le coach

Si le contenu offensif est jugé encourageant, l’efficacité reste perfectible. Kevin Diaz insiste néanmoins sur un point clé : ces lacunes relèvent davantage des joueurs que du staff.

“Les erreurs techniques de finition, ce n’est pas lui”, a-t-il tranché. Avant de conclure : “Le métier du staff, c’est de mettre son équipe en situation de faire mal, pas de visser les pieds des attaquants”.

Une lecture qui met en avant les progrès structurels de l’Olympique de Marseille, tout en pointant les ajustements encore nécessaires dans le dernier geste.