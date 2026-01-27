OM : Ce consultant RMC en remet une couche sur De Zerbi !

Après la victoire de l’Olympique de Marseille face à Lens en championnat, la communication de Roberto De Zerbi a provoqué une vive polémique. Le technicien italien a vivement ciblé la presse française, une prise de parole qui a déclenché une réaction très ferme de Christophe Dugarry sur RMC.

De Zerbi vise la presse après OM–Lens

Samedi, l’OM a signé un succès important contre Lens en Ligue 1, un résultat qui a permis au club marseillais de rester au contact du haut de tableau. Mais au-delà du terrain, c’est la conférence de presse de Roberto De Zerbi qui a retenu l’attention. Agacé par les critiques récurrentes sur le style de jeu de son équipe, l’entraîneur olympien a directement mis en cause le traitement médiatique dont il estime être victime.



Face aux journalistes, le coach italien a établi un lien entre ces critiques et sa nationalité, déclarant : « Toute la presse française devrait se mettre d’accord. Parfois, vous me dites qu’on joue mal et là, tu me dis qu’on met 44 buts cette saison… Peut-être que je devrais prendre le passeport français pour que vous disiez autre chose ». Une sortie inhabituelle qui a rapidement suscité des réactions dans le paysage médiatique.

Cette prise de position intervient dans un contexte où le jeu proposé par l’OM est régulièrement débattu, entre efficacité comptable et contenu parfois jugé inégal. Jusqu’ici, De Zerbi avait surtout insisté sur le temps nécessaire pour installer ses principes.

Christophe Dugarry dénonce « le niveau 0 du débat »

Le lendemain, Christophe Dugarry a vivement réagi dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. L’ancien international français n’a pas masqué son incompréhension face aux propos du coach marseillais. « Je ne comprends pas son interview et elle me fait rire. Son seul argument pour répondre aux critiques qu’il trouve injustes, c’est “je suis italien”. C’est le niveau 0 du débat », a-t-il affirmé à l’antenne.

Dans la continuité, le consultant est allé plus loin, évoquant un manque de remise en question : « C’est le niveau 0 de l’humilité, le niveau 0 de la remise en question. (…) C’est surréaliste, c’est irréel de pouvoir répondre à des critiques de journalistes de la sorte ». Dugarry a également critiqué l’attitude qu’il juge disproportionnée de De Zerbi, estimant que son parcours ne justifie pas, selon lui, une telle posture.

« Quand il me parle en conférence de presse, j’ai l’impression qu’il a gagné deux Ligues des Champions. (…) Gagne quelque chose avant avec l’OM », a encore lancé l’ancien joueur des Bleus, avant de s’interroger sur la capacité du coach à gérer la pression médiatique dans un club comme l’Olympique de Marseille.