OM : Ce consultant RMC est optimiste pour Beye !

Mathieu Valbuena a publiquement défendu Habib Beye, nouveau entraîneur de l’Olympique de Marseille, en soulignant son adaptation au contexte marseillais et son caractère. À la veille du premier match de Beye sur le banc face à Brest en Ligue 1, l’ancien milieu phocéen met en avant l’expérience et la personnalité de son ex-coéquipier.

Un premier test pour Habib Beye à Brest

L’Olympique de Marseille a officialisé mercredi la nomination d’Habib Beye comme nouvel entraîneur principal, succédant à Roberto De Zerbi à la tête de l’équipe première. Son premier rendez-vous officiel aura lieu ce vendredi sur la pelouse du Stade Brestois 29, dans le cadre de la Ligue 1. Cette prise de fonction rapide intervient alors que l’OM navigue actuellement en milieu de tableau, à la recherche de constance dans ses résultats.

Le déplacement en Bretagne représente un premier test concret pour Beye, encore sans historique probant comme entraîneur en Ligue 1, mais porteur de l’histoire du club phocéen en tant qu’ancien joueur entre 2003 et 2007.

Le soutien clair de Valbuena

En amont de ce match attendu, Mathieu Valbuena, désormais sous les couleurs de l’Olympiakos, s’est exprimé sur les ondes de RMC Sport en faveur du nouveau coach marseillais. Selon les propos rapportés, il a estimé que Beye « n’est pas intimidé par le contexte marseillais » et qu’il connaît les exigences locales. Il aurait ajouté que Beye « sait où il a mis les pieds » et qu’il possède selon lui le caractère nécessaire pour réussir à l’OM, malgré la pression qui accompagne le rôle.

