OM : Ce consultant RMC pense que c’est mort pour Marseille !

La défaite de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de Lorient (0-2) continue de faire réagir. Consultant sur RMC, Maxime Chanot s’est montré particulièrement pessimiste quant à la capacité de l’OM à se relancer rapidement. Un constat inquiétant alors que les échéances s’enchaînent en Ligue 1.

Un constat sévère après la défaite à Lorient

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La contre-performance de l’Olympique de Marseille à Lorient a laissé des traces dans l’analyse des observateurs. Sur les ondes de RMC, Maxime Chanot a livré une lecture critique de la situation olympienne, sans pour autant accabler le staff en place, incarné par Habib Beye.

« Je n’ai pas trop envie d’impacter Beye, même si c’est le manager de cette équipe. C’est le capitaine et c’est lui qui est censé guider son équipe, mais à part Traoré, je ne vois pas ce qu’il aurait pu faire de mieux. Je n’ai pas trop aimé le choix de mettre Paixao-Traoré en même temps. J’aurais laissé Weah sur le terrain, même si je pensais qu’il était fatigué », a-t-il déclaré dans l’émission After Foot.

Une analyse qui met en lumière des choix tactiques discutés, mais aussi un manque de solutions évidentes dans l’effectif actuel de l’OM.

« Un problème de joueurs, d’ADN et de leadership »

Au-delà du match en lui-même, Maxime Chanot s’inquiète surtout de la dynamique globale de l’OM. Selon lui, les difficultés sont structurelles et ne devraient pas disparaître à court terme.

« Je le répète, et je vais le répéter jusqu’à la fin de la saison, le contenu de l’OM d’ici la fin de la saison, il va être moyen. On le sait. Parce qu’il y a un problème de joueurs. Parce qu’il y a un problème d’ADN. Parce qu’il y a un problème de communication. Parce qu’il y a un problème de leadership… »

Des propos forts qui pointent plusieurs failles internes : effectif jugé insuffisant, identité de jeu floue et manque de relais forts dans le vestiaire. Dans un contexte de Ligue 1 toujours exigeant, ces carences pourraient peser lourd sur les ambitions marseillaises à court terme.

L’actualité de l’Olympique de Marseille reste donc marquée par le doute, à l’heure où chaque point compte dans la course aux objectifs fixés en championnat.