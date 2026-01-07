OM : Ce consultant RMC pointe du doigt ce problème dans l’effectif !

Selon le consultant de RMC Sport, Damien Perquis, les difficultés actuelles de l’Olympique de Marseille ne s’expliquent pas uniquement par le jeu ou les résultats. L’ancien international polonais pointe un déficit de leadership dans l’effectif marseillais, particulièrement visible dans les moments de crise. Une analyse sévère, exprimée sur les ondes de RMC Sport, qui interroge la structure même du groupe olympien.

Un constat sévère sur le leadership à l’OM

Intervenant sur RMC Sport, Damien Perquis a livré une lecture critique de la situation de l’OM, en insistant sur un problème humain plus que tactique. Pour le consultant, le club phocéen manque de joueurs capables de prendre leurs responsabilités lorsque l’équipe est en difficulté, notamment en situation d’infériorité numérique.

« Il n’y a pas un joueur capable de reprendre le flambeau. Des joueurs avec du caractère, capables de remotiver tout le monde même à 10 contre 11 », a déclaré Damien Perquis à l’antenne. Un constat qu’il juge « inquiétant », tant l’absence de relais sur le terrain peut peser lourd dans une saison de Ligue 1 marquée par l’exigence et la pression constante autour de l’Olympique de Marseille.

L’ancien défenseur insiste sur la nécessité de profils capables de rassurer collectivement, sans forcément multiplier les discours. « Je ne parle pas de joueurs qui crient, mais de ceux qui, d’un simple regard, font comprendre à leur coéquipier que tout ira bien », a-t-il précisé.

Des profils ciblés, un message adressé au groupe

Dans son analyse, Damien Perquis a cité plusieurs noms pour illustrer son propos, évoquant notamment Pierre-Emile Højbjerg, pour souligner l’attitude attendue d’un cadre : « Ne pas se cacher. Se dire que ce n’est pas parce qu’on est un de moins qu’on va perdre ». Le consultant a également mentionné Gerónimo Rulli, gardien de l’OM, dans une réflexion plus large sur les responsabilités individuelles au plus haut niveau.

Sans remettre en cause les qualités techniques des joueurs marseillais, Perquis estime que le groupe manque de personnalités capables de stabiliser l’équipe dans les temps faibles. Une remarque qui résonne particulièrement dans un contexte où l’OM, entraîné par Roberto De Zerbi, cherche encore à trouver un équilibre durable entre ambition de jeu et solidité mentale.