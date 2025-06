OM : Ce défenseur connaît sa prochaine destination…

L’OM va chercher à se renforcer cet été mais également à vendre certains joueurs n’étant plus au niveau. Cependant, c’est Luiz Felipe qui pourrait être amené, mais pas cet été. En effet, le joueur aurait déjà pris en main la suite de sa carrière et aurait décidé quel club rejoindre au terme de son contrat… en 2026.

L’OM est en phase de signer un défenseur central majeur cet été. Après l’arrivée libre d’Egan-Riley au début du mercato, l’OM a déjà trouvé celui qui servira de remplaçant à Balerdi cette saison, avant de peut-être prendre sa place en cas de départ de l’Argentin l’été prochain. Ainsi, l’OM pourrait se concentrer sur sa priorité jusqu’à la fin du mercato. Plusieurs noms sont encore en pourparlers comme Medina, Aguerd ou encore Laporte…

Cependant, avec l’arrivé du jeune défenseur central anglais et la venue prochaine d’un taulier dans ce secteur, l’OM va également devoir faire partir un de ses défenseurs remplaçant. Et bien que Meité soit pressenti sur le départ, l’OM pourrait également se tourner vers Luiz Felipe, arrivé librement en janvier et n’ayant quasiment pas disputé de matchs en raison de plusieurs pépins physiques. Cependant, la tâche ne s’annonce pas si facile.

A lire aussi : OM : Dugarry s’en prend (encore) à De Zerbi !

Pas un départ avant l’été prochain ?

En effet, d’après des informations d’Estadio Deportivo, le club ne devrait pas voir le joueur partir avant… l’été prochain. Avec encore une année de contrat restant à l’OM, le joueur italien ne devrait pas se presser et pourrait attendre d’être agent libre. Il aurait même choisi sa prochaine destination après l’OM, et il devrait s’agir du Bétis Séville. Les deux camps auraient été en contact, et un accord verbal aurait été donné.

Le FC Séville aurait également été attentif à l’évolution du dossier et aurait aimé faire venir le défenseur, en vain. Le défenseur de 28 ans aurait déjà acté son retour dans son ancien club, et aurait refusé plusieurs clubs en raison de l’accord prononcé avec le club espagnol. Ainsi, l’OM ne devrait pas récupérer d’argent sur le joueur, qui s’engagera librement avec le Bétis en 2026. Reste maintenant à voir s’il jouera la saison prochaine et intégrera les plans de De Zerbi.