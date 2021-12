OM : Jouer au Vélodrome ? « J’ai kiffé me faire insulter »

L’Olympique de Marseille s’est imposé 4-1 face à l’ES Cannet-Rocheville hier après-midi. Natif de La Ciotat, Dylan Scordato a avoué avoir réalisé son rêve en jouant contre l’OM.

L’Olympique de Marseille s’est imposé 4-1 pour son entrée en lice en Coupe de France hier après-midi face à l’ES Cannet-Rocheville. Au sein de l’équipe amateur, de nombreux joueurs rêvaient d’affronter une équipe comme l’OM. Le défenseur de Cannet-Rocheville, Dylan Scordato, n’a pas caché sa joie à l’issue de la rencontre.

« J’ai kiffé me faire insulter »

À l’issue de la rencontre, le natif de La Ciotat s’est arrêté aux micros des journalistes. Également supporter de l’Olympique de Marseille, il rêvait de disputer une rencontre comme celle-ci.

« Ce match au Vélodrome ? Moi c’était mon rêve. En tant que Marseillais, c’était un rêve. J’ai kiffé, même si c’était contre nous, les insultes contre nous, j’ai kiffé. J’ai kiffé me faire insulter. » Dylan Scordato – Source : Interview d’après-match (19/12/2021)

#OMESCR Bravo aux joueurs du Cannet Rocheville parmi lesquels certains étaient supporter de l’OM (en dehors de ce match) exemple avec la réaction de Dylan Scordato « c’était le rêve…j’ai kiffé me faire insulter » c’est nature et on aime ça !@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/Qh6Tk5eSqq — Karim Attab (@karimattab1) December 19, 2021

« Jouer au Vélodrome est un truc incroyable. »

Alors que son équipe a été réduit à 10 contre 11 peu avant la fin de la première période, le défenseur de Cannet-Rocheville n’a pas caché ses regrets sur l’ensemble de la rencontre. Il a également avoué avoir été en admiration face aux tribunes du Vélodrome.

« On a une solidarité incroyable, mais c’était trop dur à 10. Notre manque d’expérience nous a rattrapés. Ce n’est pas grave, on apprend. J’ai trouvé les Olympiens un peu faciles en première mi-temps, ils ne sont pas rentrés tout de suite dans leur match. Nous, on était à fond. Ils nous ont pris plus au sérieux en deuxième mi-temps. On a vu le résultat. Je les vois tous les jours à la télé. J’ai vécu mon rêve. Jouer au Vélodrome est un truc incroyable. J’ai regardé les tribunes pendant 70 minutes. » Dylan Scordato – Source : Interview d’après-match (19/12/2021)