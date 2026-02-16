OM : Ce journaliste de Canal+ désigne « la plus grosse erreur » du bilan de Medhi Benatia !

Sur le plateau de Canal+, le journaliste Bertrand Latour a estimé que la principale erreur commise par Medhi Benatia dans son rôle de directeur du football de l’OM fut le choix de Roberto De Zerbi comme entraîneur. Cette analyse intervient dans le contexte du départ récent de Benatia de l’organigramme marseillais après une période de tension interne.

Latour critique le profil de De Zerbi dans la gestion du club

Selon Bertrand Latour, l’une des erreurs majeures de Medhi Benatia aurait été de nommer Roberto De Zerbi à la tête de l’équipe première de l’OM. « La plus grosse erreur pour moi dans le bilan de Medhi Benatia, c’est d’avoir recruté De Zerbi. Vous ne pouvez pas avoir Longoria, qui est un président éruptif même s’il s’est calmé depuis ce qu’il a fait contre Auxerre, ce n’est pas le plus calme, Benatia, qui est un chaud, et De Zerbi, qui est le plus fada des trois », a affirmé le journaliste sur Canal+ Foot, en analysant les conséquences sportives et humaines de ce choix.

A lire : OM : après De Zerbi et Benatia, Daniel Riolo voit un autre gros départ !

Pour Latour, ce recrutement n’aurait pas été adapté à l’environnement marseillais, notamment en raison du caractère perçu de l’entraîneur italien et de sa capacité à gérer les émotions au sein du groupe. Le journaliste a souligné que, d’après lui, De Zerbi avait montré des limites dans la gestion émotionnelle de l’équipe, évoquant notamment des comportements tels que « bouder après les matchs », ce qui, selon lui, n’aurait pas contribué à apaiser l’atmosphère au club. « Il fallait quelqu’un pour tempérer, mais cette personnalité-là n’existait pas. C’était un souci, au-delà du fait que De Zerbi n’avait pas les épaules pour entraîner Marseille. On a vu ses limites, ne serait-ce que dans la gestion émotionnelle. L’entraîneur boudait après les matchs. Le mec ne vient pas à l’entraînement car il doit digérer la défaite. Mais précisément, c’est à toi d’emmener les joueurs avec toi, ce n’est pas d’enterrer ton vestiaire quand on perd un match. »

Contexte club : tensions internes et bilan mitigé

Ce point de vue intervient alors que Medhi Benatia a récemment quitté son poste de directeur du football de l’Olympique de Marseille, quelques jours après la fin de la collaboration entre le club et Roberto De Zerbi.

Le rôle de Benatia à l’OM avait été présenté comme structurant, avec l’objectif de bâtir un projet sur trois ans, mais la succession de tensions et de résultats irréguliers a conduit à une réévaluation de l’organigramme. L’analyse de Latour met en lumière les débats autour des choix sportifs qui ont marqué cette période, au cœur de l’actualité du club phocéen.