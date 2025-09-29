OM : Ce journaliste de Canal+ met la pression sur Roberto De Zerbi !

Le journaliste de Canal+, Bertrand Latour, n’a pas mâché ses mots concernant le jeu proposé par l’Olympique de Marseille sous la direction de Roberto De Zerbi. Invité à analyser les dernières prestations des Phocéens, il a estimé que les résultats ne suffisaient pas à masquer un fond de jeu encore trop irrégulier.

Une critique sur le manque de style de jeu

Au micro de Canal+, Bertrand Latour a regretté que la promesse de jeu offensif et léché du technicien italien ne se traduise pas suffisamment sur le terrain. « Ce que j’aimerais, au-delà de la personnalité de Roberto De Zerbi, c’est que dans le jeu on voit ce qu’il nous promet ou nous promettait. Ça j’aimerais bien le voir. Les résultats, il les a. De mon point de vue, la saison dernière et cette saison, ils ont une très bonne équipe. J’aimerais bien que dans le jeu cela soit aussi accompli. »

“J’aimerais qu’on voit dans le jeu ce que Roberto De Zerbi nous promet” ⚪️🔵@LatourBertrand en attend plus de l’entraîneur de l’OM sur le terrain, et vous ? On en discute dans le #CFC ! 🗣️ pic.twitter.com/VW3XXiG3wG — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 28, 2025

Une sortie qui résonne comme un avertissement adressé au coach olympien. Si les points engrangés sont là, l’OM peine encore à convaincre pleinement par son style. Dans un contexte où le club affiche des ambitions européennes, la question de l’identité de jeu revient régulièrement sur la table.

La « patte De Zerbi » attendue

Bertrand Latour a poursuivi en soulignant que l’empreinte tactique du technicien italien reste trop peu visible : « La patte De Zerbi, je ne la vois pas toujours. Après, il peut gueuler, faire ce qu’il veut et insulter la terre entière, mais j’aimerais bien qu’on le voie au niveau du jeu de temps en temps. »



L’OM de De Zerbi affiche des résultats solides, mais le jeu n’est pas toujours constant. Les supporters, eux aussi, réclament un football plus séduisant, fidèle à la réputation offensive du club.

Alors que la saison avance, le défi pour Roberto De Zerbi sera de maintenir l’efficacité tout en proposant une véritable identité de jeu. C’est à ce prix que l’OM pourra espérer satisfaire à la fois ses ambitions sportives et l’exigence de spectacle réclamée par son public et les suiveurs du championnat.

