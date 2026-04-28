OM : Ce journaliste de RMC vraiment pas tendre avec Habib Beye

La situation d’Habib Beye à l’OM continue de susciter de vives critiques. Dans L’After Foot sur RMC, Florent Gautreau a livré une analyse particulièrement sévère de la gestion du technicien marseillais, estimant que l’entraîneur olympien reproduit aujourd’hui à Marseille les mêmes erreurs que lors de son passage à Rennes.

« Il s’est noyé à Marseille, comme il s’est noyé à Rennes », a d’abord lancé le journaliste sur RMC, dans une charge directe contre l’entraîneur olympien.

Florent Gautreau a ensuite ciblé la gestion du vestiaire par Habib Beye, en faisant un parallèle avec son précédent passage en Bretagne. « Dans sa gestion du vestiaire, il fait à Abdelli ce qu’il a fait à Al-Taamari à Rennes », a-t-il poursuivi, en référence aux tensions révélées ces derniers jours autour du milieu marseillais après le nul contre Nice (1-1).

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Pour Gautreau, le problème dépasse le seul épisode Abdelli. Le journaliste remet directement en cause la légitimité de l’entraîneur marseillais à tenir le vestiaire olympien : « La légitimité, il ne l’a pas. Il vient de Rennes, il a échoué. Il s’est fait virer de Rennes. »

Une sortie particulièrement dure, alors que les tensions internes révélées ces derniers jours fragilisent déjà la position d’Habib Beye à Marseille. Dans son analyse, Florent Gautreau estime surtout que le choix initial de Medhi Benatia a pesé lourd dans la situation actuelle de l’OM.

« En le recrutant, Benatia a pris un risque. Au final, il a cramé Beye, mais aussi Marseille », a conclu le journaliste dans L’After Foot sur RMC.

Avec cette sortie, Florent Gautreau pointe directement la responsabilité du choix de Medhi Benatia dans la crise actuelle de l’OM, alors que le nul contre Nice a encore mis en lumière les tensions d’un vestiaire marseillais sous très haute pression.