OM : Ce journaliste RMC pointe ce « plantage total » de Beye !

Éliminé par Toulouse aux tirs au but en quart de finale de la Coupe de France, l’Olympique de Marseille traverse une nouvelle soirée difficile. La composition choisie par Habib Beye fait désormais débat. Sur RMC, le journaliste Florian Gautreau a directement mis en cause les choix de l’entraîneur marseillais.

Une élimination douloureuse pour l’OM

L’Olympique de Marseille a été éliminé mercredi soir par le Toulouse FC en quart de finale de la Coupe de France, au terme d’un match spectaculaire conclu aux tirs au but (2-2, 3-4 tab). Les Marseillais avaient pourtant mené à deux reprises, grâce notamment à un penalty de Mason Greenwood dès la 2e minute puis un but d’Igor Paixão en seconde période. Mais Frank Magri et ses coéquipiers ont réagi pour revenir au score, avant de s’imposer lors de la séance décisive.

« La Saison ratée même si tu finis 3e » @BenFCM #OM pic.twitter.com/WzkMLVMK8Q — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 5, 2026

Cette élimination au stade des quarts met fin au parcours marseillais dans une compétition qui semblait ouverte cette saison. La qualification s’est jouée lors de la séance de tirs au but, où plusieurs tentatives olympiennes ont échoué, scellant la sortie prématurée du club phocéen.

Florian Gautreau critique la composition de Habib Beye

Au lendemain de cette élimination, les choix tactiques de Habib Beye ont été vivement commentés. Dans l’émission After Foot sur RMC, le journaliste Florian Gautreau a pointé la responsabilité de l’entraîneur de l’OM, notamment sur son milieu de terrain titularisé au coup d’envoi. « Plantage total dans la compo. Le milieu de terrain Kondogbia-Abdelli-Vermeeren n’a pas fonctionné. Il l’a reconnu en sortant Abdelli puis Vermeeren. Tu devais faire le jeu face à une équipe moins forte et faire la différence. C’est l’erreur de Beye », a lancé Gautreau.

A lire : OM : Les mots forts et durs de Nasri !

Lors de ce quart de finale, Habib Beye avait effectivement choisi d’aligner Himad Abdelli, Geoffrey Kondogbia et Arthur Vermeeren dans l’entrejeu, dans un système en 4-3-3.