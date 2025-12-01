OM : Ce journaliste sur RMC pointe une erreur majeure de De Zerbi au milieu !

Le match nul entre l’OM et le TFC (2-2) a laissé un parfum d’inachevé au Vélodrome. Si les Marseillais ont montré de la volonté, leurs difficultés dans l’entrejeu ont rapidement été pointées du doigt. Présent dans l’émission After Foot sur RMC Sport, le journaliste Elton Mokolo a livré une analyse sans détour, ciblant directement les choix du coach marseillais Roberto De Zerbi. Pour lui, le technicien italien a commis une erreur stratégique en modifiant une nouvelle fois la composition de son milieu.

Le débat s’est cristallisé autour du trio aligné par De Zerbi : Bilal Nadir, Pierre-Emile Højbjerg et Angel Gomes. Un choix surprenant pour Mokolo, qui estime que cette rotation permanente nuit à la stabilité de l’équipe. Le journaliste n’a pas mâché ses mots, avançant que le club allait en payer les conséquences.

🗣🔵⚪ @EltoMok sur le milieu de l’OM avec Hojbjerg, Nadir et Gomes : “C’est un pari perdant de De Zerbi. A un moment donné, il va falloir installer de la stabilité au milieu de terrain. Ce turnover ne fonctionne pas.” pic.twitter.com/fN5xtdEefj — After Foot RMC (@AfterRMC) November 29, 2025

« Ce turn-over au milieu de terrain va coûter cher à l’OM », a-t-il d’abord alerté. Mokolo met en avant l’importance de la continuité dans cette zone cruciale, surtout après une rencontre intense disputée en Ligue des champions contre Newcastle. Selon lui, De Zerbi a cherché à injecter de la fraîcheur, mais ce principe a atteint ses limites lors de cette rencontre.

Un turn-over sans Vermeeren contesté au cœur du jeu

A lire : Ex OM : Kamara envoie une frappe MONSTRUEUSE en Premier League ! 💥🔥

Dans l’After Foot, il a poursuivi : « OM-TFC ? Pour moi, le milieu de terrain, c’est un pari perdant de Roberto De Zerbi. Je veux bien que tu injectes de la fraîcheur, parce que le match de Newcastle était énergivore, mais à un moment donné, il va falloir instaurer de la stabilité. À chaque fois, tu fais une espèce de turn-over qui ne marche pas. Le milieu de ce soir (samedi), je ne l’ai pas compris. À un moment donné, ce turn-over au milieu de terrain va coûter cher à l’OM. »

Pour Mokolo, les conséquences sont claires : en altérant constamment son milieu, De Zerbi prive l’équipe de repères indispensables. Face à Toulouse, l’OM a d’ailleurs montré des difficultés à contrôler le rythme, laissant plusieurs brèches exploitables. Entre manque d’automatismes et erreurs de placement, les lacunes étaient visibles.

Reste à savoir si le coach marseillais maintiendra cette stratégie ou s’il écoutera les signaux envoyés par les performances récentes… et par les observateurs avisés. Une chose est sûre : le débat est lancé, et ce turn-over au milieu pourrait devenir un sujet central dans les prochaines semaines.