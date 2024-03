OM : Ce point précis qui fait douter le coach de Benfica !

Ce vendredi après la qualification en 1/4 de finale d’Europa League, le verdict est tombé : l’OM affrontera donc Benfica ! Le coach allemand du club portugais n’est pas tout à fait serein à l’idée de faire le retour au Vélodrome !

Le tirage au sort pour les 1/4 de finale d’Europa League a eu lieu ce vendredi. L’OM affrontera donc Benfica à double reprise au mois d’avril. Pour les deux clubs, il s’agit d’une belle affiche et surtout disputée. Pour autant, l’entraîneur Roger Schmidt n’est pas rassuré sur un point : le retour se jouera au Vélodrome. Un vrai point fort pour les Olympiens qui auront le soutien de leur public pour tenter d’arracher une qualification en demi finale.

Nous savons que ce n’est pas facile de jouer au Stade Vélodrome

« Il n’y a plus d’adversaires faciles quand on est en quarts de finale d’une compétition européenne. Marseille est un très bon club, expérimenté dans le football continental. On a eu l’expérience d’affronter Toulouse et on sait que les équipes françaises ont beaucoup d’individualités de qualité. Nous savons que ce n’est pas facile de jouer au Stade Vélodrome. En plus, nous devons jouer le match retour à Marseille. Nous avons besoin d’une performance dans notre stade. Nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre les demi-finales. C’est notre nouvel objectif en Ligue Europa, être la meilleure équipe et battre Marseille. Ce n’est pas facile mais c’est ce que nous espérons. »

« Benfica? Une nouvelle opportunité de progresser et une très belle affiche » selon Pablo Longoria.« Nous sommes fiers d’être présent cette saison en quart de finale d’UEFA Europa League mais ce n’est pas une fin en soi. Notre volonté est de faire grandir le club dans son ensemble et de manière durable, a affirmé le président marseillais. A cet égard, rencontrer un club aussi prestigieux que Benfica, à ce stade de la compétition, constitue assurément une nouvelle opportunité de progresser et une très belle affiche. Nous sommes conscients que cette double confrontation s’inscrit dans un calendrier chargé et relevé mais il est de notre devoir, en tant qu’Olympique de Marseille, de nous préparer au mieux afin de répondre aux attentes et continuer à donner du plaisir à nos supporters sur la scène européenne », a-t-il ajouté.