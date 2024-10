OM : Ce qu’a dit Letexier à ce journaliste de RMC !

Sur RMC, le journaliste Florent Gautreau a raconté avoir rencontré François Letexier à l’issu de la rencontre entre l’OM et le PSG. L’arbitre aurait assumé avoir « gâché le spectacle ».

Censé se porter garant de la bonne tenue d’une rencontre, l’arbitre du match entre l’OM et le PSG aurait reconnu avoir « gâché le spectacle » en excluant injustement Amine Harit. Le Marocain a reçu un rouge pour un geste jugé dangereux sur Marquinhos. François Letexier l’aurait confié auprès du journaliste de RMC, Florent Gautreau qui le raconte dans l’After.

🗣️ « Il assume sa décision mais il est conscient d’avoir gâché le spectacle »@FlorentGautreau a rencontré Letexier après OM-PSG, il raconte leur échange. pic.twitter.com/3OEgRzrbor — After Foot RMC (@AfterRMC) October 28, 2024

Dimanche soir, lors du match OM-PSG (0-3), l’arbitrage a suscité une vive polémique, notamment autour de l’expulsion d’Amine Harit. Intervenant sur RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a exprimé son incompréhension face à cette décision et n’a pas hésité à critiquer sévèrement le choix de l’arbitre François Letexier d’infliger un carton rouge qui a changé complètement tué le match.

ça fout en l’air un spectacle, ça fout en l’air un match – Riolo

« Il n’y a pas une seule personne qui ce soir se dit que ce n’est pas une anomalie. C’est incompréhensible, ça fout en l’air un spectacle, ça fout en l’air un match pour une application stricte et bête du règlement. C’est exaspérant, on le voit trop souvent, il n’y a pas de dialogue. Ce n’est pas en phase avec le jeu, ce n’est pas ce que demande le jeu. (…) « Là où il faut justement plus d’humain et encore moins de VAR d’ailleurs, c’est que l’arbitre, même cette faute est existante et proche du rouge, à ce moment du match, doit se dire ‘je vais mettre un jaune’. Si le mec lui pète la jambe, il est obligé de lui mettre rouge, mais là, il n’est pas mort, tout va bien. »

