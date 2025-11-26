OM : “Ils vont même battre Liverpool !” Ce journaliste de l’Equipe s’enflamme sur les Marseillais

Au lendemain de la victoire de l’Olympique de Marseille contre Newcastle, les réactions continuent d’affluer. Sur le plateau de L’Équipe du Soir, le journaliste Dominique Severac n’a pas hésité à livrer une analyse très élogieuse de la performance olympienne, estimant que le club affiche désormais un niveau pleinement digne de la Ligue des Champions.

Pour Dominique Severac, la victoire face à Newcastle n’est pas un simple exploit ponctuel, mais la continuité d’un début de saison impressionnant :

“Ils ont le niveau pour la Ligue des Champions. Ils l’ont prouvé même dans les défaites, même à Madrid, ils ont le niveau.”

Selon lui, les Marseillais doivent eux-mêmes prendre conscience de leur valeur. Il rappelle plusieurs performances marquantes :

La victoire contre le PSG,

Le succès à Strasbourg,

Le large 1-5 infligé à Nice,

Une dynamique globale qui place l’OM parmi les équipes les plus solides du moment.

Un premier quart d’heure pointé du doigt

Severac n’a toutefois pas passé sous silence une séquence moins maîtrisée :

“Le premier quart d’heure est un premier quart d’heure de scandale, un premier quart d’heure de pression, un premier quart d’heure de : je ne suis pas au niveau. Il ne faut pas faire ça.”

Selon lui, cette entame de match trop timorée doit disparaître si l’OM veut franchir un palier supplémentaire dans les rencontres européennes.

“Même Liverpool, ils vont les battre”

Pour illustrer la montée en puissance olympienne, le journaliste a pris un risque assumé :

“Ils ont le niveau pour battre Newcastle, ils ont le niveau pour battre… Je vais même vous le dire, vous pouvez l’enregistrer : même Liverpool, ils vont les battre.”

Une déclaration forte, qui témoigne de la confiance qu’il place dans le collectif marseillais et dans la dynamique instaurée depuis plusieurs semaines.

